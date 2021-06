Wolfsburg/Gifhorn

Frisch vom Feld: Seit wenigen Tagen können die Erdbeeren in Wolfsburg und der Region wieder selber gepflückt werden. In Reislingen, Ehmen und Jembke wurden die Erdbeer-Plantagen eröffnet.

Familie Schulze betreibt das „Erdbeerfeld Jembke-Brackstedt“ seit 27 Jahren. In der Nähe der Brackstedter Mühle startete die Selbstpflück-Saison am 10. Juni. Auf rund zwei Hektar werden sechs verschiedene Sorten angebaut. „Bei uns wird nicht kreuz-und-quer gepflückt, jeder bekommt eine Reihe der Plantage zugeteilt“, so Heike Schulze vom Betrieb.

Verschiedene „Pflücktypen“ auf Wolfsburger Erdbeer-Feldern

Zum Pflücken sollte ein eigenes Gefäß mitgebracht werden, dieses wird vor dem Ernten gewogen und dann geht es zur zugeteilten Reihe aufs Feld. Laut Schulze gibt es verschiedene Pflücktypen. „Die Schnellpflücker“ kommen am Morgen und ernten ganz fix zwei Kilo Erdbeeren. Und dann gibt es die „Feierabend-Pflücker“, die ganz entspannt nach getaner Arbeit Erdbeeren pflücken. „Die machen das zum Runterfahren, genießen die Ruhe und die frische Luft auf dem Feld“, erzählt Schulze.

Beim Pflücken sollte systematisch systematisch vorgegangen werden, weiß die Erdbeer-Expertin. „Nicht nur oberflächlich schauen, sondern die Blätter beiseite schieben, die schönsten Früchte verstecken sich meistens unten“, so Schulze. Weiterhin sollte das grüne Kränzchen an der Erdbeere gelassen werden, ansonsten saugen sich die Früchte mit Wasser voll und schmecken wässrig und sind schlechter haltbar.

Erdbeeren zum Selberpflücken: Beerenobst Busse betreibt ein Feld in Leiferde. Am Verkaufsstand erfahren die Selbstpflücker, wo sie loslegen dürfen. Quelle: Sebastian Preuß

Nach dem Ernten, heißt es genießen. Schulze weiß, was die Selbstpflücker am liebsten mögen: Kuchen und Marmelade. Dazu gibt sie auch immer wieder Rezepte und Tipps zur Zubereitung weiter. „Wenn man die Früchte im Sommer einfriert, kann man im Winter frische Marmelade kochen. Und dann zieht der wundervolle Geruch durch das ganze Haus“, schwärmt die 57-Jährige.

Erdbeer-Plantagen in Wolfsburg und Gifhorn eröffneten später

In den letzten Jahren gab es durch die Frühsommer schon im Mai Erdbeeren auf den Feldern. Wegen des schlechten Wetters in diesem Jahr waren die Erdbeeren auf den Wochenmärkten teurer und die Erdbeer-Plantagen öffneten später. Dafür gibt es laut Andre Busse, Juniorchef bei Beerenobst Busse in Leiferde, auch gute Nachrichten. „Die Qualität der Beeren ist gut. Und die Saison wird vermutlich bis August dauern“, sagt Busse.

Wolfsburg und Gifhorn: Hier gibt’s Erdbeeren direkt vom Feld Das Erdbeerfeld Jembke-Brackstedt ist für Selbstpflücker täglich von 7 bis 19.30 Uhr geöffnet. In Reislingen an der Reitsportanlage hat der Betrieb „Erdbeer Gummert“ ein Feld. Dort kann täglich von 7.30 bis 19.30 gepflückt werden. Das Erdbeerfeld von „Papes Gemüsegarten“ in Ehmen an der Heinrich-Deumeland-Straße ist zu folgenden Zeiten geöffnet: Montag bis Freitag von 8.30 bis 18 Uhr, Samstag 8 bis 16 Uhr und am Sonntag von 8.30 bis 13 Uhr. Die Erdbeer-Plantage vomBeerenhof Busse liegt an der Straße zwischen Vollbüttel und Leiferde. Das Feld ist täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet.

Busse hat mehrere Erdbeer-Plantagen, insgesamt 14 Hektar. Die Selbstpflücker finden die roten Beeren zwischen Vollbüttel und Leiferde. Am Verkaufsstand gibt es die Infos, auf welcher Fläche losgelegt werden kann.

Von Andrea Posselt und Ann Kathrin Wucherpfennig