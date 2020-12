Wolfsburg

Großbritannien hat die Notfallzulassung für den Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer erteilt. Schon ab der kommenden Woche sollen die Impfungen starten. Die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA will noch im Dezember über eine Zulassungsempfehlung entscheiden. In Wolfsburg laufen die Vorbereitungen für ein Corona-Impfzentrum im CongressPark. Die WAZ sprach mit Christian Bekermann, Allgemeinmediziner und Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung (KVN), über Corona-Impfungen in Wolfsburg.

Herr Dr. Bekermann, ein Impfstoff gegen Corona steht in Aussicht. Im CongressPark wird ein Impfzentrum geplant. Wie viele Ärzte werden für die Impfungen benötigt?

Anzeige

Wir brauchen sehr viele Ärzte. Es wird auf jeden einzelnen Mediziner ankommen. Jeder Arzt sollte die Corona-Impfungen unterstützen, also auch Betriebsärzte oder Mediziner, die bereits in Rente sind. Sie sind eigentlich die Hauptzielgruppe. Denn niedergelassene Ärzte müssen ja auch den Praxisbetrieb am Laufen halten. Das wird schwierig, wenn wir gleichzeitig noch im Impfzentrum aktiv sein müssen. Aber auch Arzthelferinnen können eingesetzt werden. Sie brauchen dann allerdings einen Nachweis, dass sie impfbefähigt sind.

Wie viele Mediziner haben sich bislang gemeldet?

Ärzte können sich über die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen anmelden. Die genauen Zahlen kann ich im Moment nicht nennen.

Dr. Christian Bekermann: „Statt eine Impfpflicht einzuführen, sollte lieber auf argumentativer Ebene überzeugt werden.“ Quelle: Nina Schacht

Wie steht es um die Impfbereitschaft in Wolfsburg? Lässt sich ein Trend absehen, wie viele Menschen sich impfen lassen möchten?

Das ist in der Tat sehr schwer abzuschätzen. Ich hoffe natürlich, dass die Impfbereitschaft sehr hoch sein wird. Wahrscheinlich wird das in Etappen verlaufen. Ich kann mir vorstellen, dass einige Menschen anfangs noch zögerlich sein werden. Das ist ja oft so, wenn etwas neu ist. Manche werden sich auch erst über Gespräche im Bekanntenkreis informieren und rückversichern. Aber ich denke, danach wird die Zahl der Impfungen an Fahrt aufnehmen. Die Impfungen sind wichtig. Und es ist durchaus auch vorstellbar, dass an Ostern im kommenden Jahr beispielsweise Airlines den Impfstatus von Passagieren abfragen, bevor sie in den Flieger nach Mallorca einsteigen dürfen.

Gesundheitsminister Jens Spahn betonte mehrfach, dass es in Deutschland keine Impfpflicht geben wird. Halten Sie es für sinnvoll, die Impfung verpflichtend einzuführen?

Nein. Ich halte das nicht für sinnvoll. Statt eine Impfpflicht einzuführen, sollte lieber auf argumentativer Ebene überzeugt werden. Außerdem ist eine Impfpflicht rechtlich nicht so einfach durchzusetzen.

Wie schätzen Sie die Nebenwirkungen der Impfstoffe ein?

Natürlich gibt es noch keine Langzeitstudien, so lässt sich aus medizinischer Sicht dazu nicht viel sagen. Aber Experten nehmen weltweit Risikoabschätzungen zu den Impfstoffen vor. Ich persönlich halte die Nebenwirkungen für sehr kalkulierbar. Und eine Covid-19-Erkrankung steht in keinem Verhältnis zu den Nebenwirkungen. Ich lasse mich in jedem Fall impfen, denn ich möchte nicht auf der Intensivstation eines Krankenhauses liegen und beatmet werden müssen.

Wie lange wird es mit einem Impfstoff voraussichtlich dauern, bis wir in eine Normalität zurückkehren können?

Ich denke, dass wir die Impfzentren mindestens ein halbes Jahr betreiben müssen. Ich rechne damit, dass wir in der zweiten Hälfte des kommenden Jahres die Impfungen in den Arztpraxen durchführen. Erst danach werden wir wohl wieder ein Stück weit Normalität erleben.

Von Nina Schacht