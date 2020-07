Wolfsburg

Die Corona-Pandemie macht sich weiterhin auf dem Arbeitsmarkt bemerkbar, es gibt jedoch auch erfreuliche Neuigkeiten: Die Zahl der Arbeitslosen ist in Wolfsburg im Juni nur leicht auf 3764 gestiegen. Insgesamt sind aber deutlich mehr Menschen ohne Job als im Vorjahr. Die Agentur für Arbeit Helmstedt hat die aktuellen Zahlen am Mittwoch bekannt gegeben.

Zahl der Arbeitslosen steigt leicht

Mit 3764 Arbeitslosen meldet die Agentur 44 mehr als im Mai. Damit fiel der Anstieg deutlich geringer aus als im Vormonat, in dem die Zahl um 324 wuchs.

Dennoch sind insgesamt 702 Wolfsburger mehr arbeitslos als vor einem Jahr. Dieser Wert schlägt sich auch in der Arbeitslosenquote nieder, die wie im Mai bei 5,5 Prozent liegt. Im Vorjahr betrug sie lediglich 4,5 Prozent.

Während sich im Juni 508 Personen neu oder erneut arbeitslos meldeten, beendeten 458 Personen ihre Arbeitslosigkeit. Der Bestand der freien Stellen ist im Juni erneut gesunken: Die Arbeitsagentur meldet mit 1007 unbesetzten Stellen 57 weniger als noch im Mai. Im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 450 Arbeitsstellen weniger.

Der Anteil der Langzeitarbeitslosen ist mit 26,4 Prozent leicht gesunken. Wie im Vormonat Mai sind mit einem Anteil von 56,2 Prozent erneut mehr Männer als Frauen arbeitslos.

Kurzarbeit für 65 375 Personen

Besonders deutlich lässt sich die Corona-Pandemie in Wolfsburg zudem an der Anzeige von Kurzarbeit erkennen: Für März und Mai zählte die Arbeitsagentur 1257 geprüfte Anzeigen für insgesamt 65 375 Personen. Laut den vorläufigen Zahlen für den aktuellen Monat (Stichtag: 25. Juni) kommen weitere 18 Anzeigen für 109 Personen hinzu. Allerdings handelt es sich bei diesen Werten bislang um vorläufige Zahlen, die noch keinen Überblick zur tatsächlich in Anspruch genommenen Kurzarbeit liefern.

