Die Stadt Wolfsburg ruft Familien mit Kita-Kindern dazu auf, einen Urlaub in Corona-Risikogebieten zu vermeiden. Wer aus Ländern wie der Türkei, Mexiko oder den USA zurückkehrt, muss sich anschließend in eine 14-tägige Quarantäne begeben. „Tragen Sie so dazu bei, dass eine Verlässlichkeit in der Betreuung für alle Kinder und Familien erhalten bleiben kann“, schreibt Bianka Köllner, Abteilungsleiterin Kindertagesbetreuung bei der Stadt, in einem offenen Elternbrief.

Die Kindertagesstätten in Niedersachsen sollen ab dem 1. August wieder mit einem Regelbetrieb starten. In Wolfsburg sei der Kita-Betrieb schon zuletzt „nahe an der Organisation des Regelbetriebes hochgefahren“, so Köllner. „Dieser Regelbetrieb ist von verschiedenen Rahmenbedingungen, zu denen insbesondere auch die Entwicklung des Infektionsgeschehens nach dem Sommerurlaub gehört, abhängig“, erklärt die zuständige Abteilungsleiterin. Neben einem Verzicht auf Urlaubsreisen in Risikogebiete appelliert sie auch an die Eltern, sich weiterhin an die Abstands- und Hygieneregeln und das Tragen von Alltagsmasken zu halten. „Damit es bei den Plänen für einen Regelbetrieb nach den Sommerferien bleibt“, betont Köllner.

Die Quarantäne dauert 14 Tage ab dem Tag der Einreise in Deutschland

Die Stadt Wolfsburg weist auf ihrer Internetseite auf die Pflicht hin, sich nach einer Rückkehr aus einem Corona-Risikogebiet in häusliche Quarantäne zu begeben und sich unverzüglich bei der zuständigen Gesundheitsbehörde zu melden. „Die Quarantäne dauert 14 Tage ab dem Tag der Einreise in Deutschland. Kontakt zu Mitmenschen, Empfangen von Besuch und Einkaufen sind während dieser Zeit nicht gestattet“, heißt es von der Stadt Wolfsburg.

Die Corona-Lage in Wolfsburg bleibt weiter entspannt. Am Donnerstag meldete die Stadt erneut keine Neuinfektionen seit dem Vortag. Die Gesamtzahl der Infizierten liegt weiter bei 375, davon gelten drei als laufende Fälle. In den vergangenen sieben Tagen wurde eine Person positiv getestet.

Von Florian Heintz