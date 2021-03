Wolfsburg

Wichtige Unterstützung in schwierigen Zeiten: Die Phoenix-Apotheke hat dem Vorstand des Tanzenden Theaters Wolfsburg (TTW) am Montag einen Spendenscheck in Höhe von 10 000 Euro überreicht.

Seit 2019 unterstützt die Apotheke mit der Aktion „Glück mal 2“ die Kinder- und Jugendarbeit des TTW. Das Prinzip: Alle Spenden, die in den vier Apotheken des Ehepaars Hagedorn im Jahr 2020 eingegangen sind, verdoppelten die Inhaber. Mit der Verdopplung und einer großzügigen Aufstockung kam 2020 die fünfstellige Summe zusammen. „Wir sind in der Position, dass wir geöffnet haben und arbeiten können, und sind froh, dass wir andere unterstützen können, die sich gerade so einschränken müssen“, erzählt Helge Hagedorn.

Seit März musste das TTW zahlreiche Veranstaltungen absagen

Das TTW ist als gemeinnütziger Verein wiederum auf Förderer und Sponsoren angewiesen – gerade in Zeiten der Corona-Pandemie. Seit März 2020 konnten keine Veranstaltungen stattfinden und auch der gemeinsame Tanzunterricht im Tanzsaal ist seitdem nur noch online möglich.

Auch die Proben für Produktionen oder Projekte gestalten sich schwierig, da Laiengruppen nicht gemeinsam trainieren dürfen. ,,Diese Spende macht Mut, um weiterzumachen und um zukünftige Projekt zu realisieren“, ist Vorstandsmitglied Iris Bothe deshalb dankbar.

Das Geld will das TTW für die Erweiterung und Optimierung der digitalen Formate einsetzen. Hard- und Software für Video- und Tonbearbeitung sind nötig, um technisch gut aufgestellt zu sein. Das Ziel: Tanz- und Theaterproduktionen sollen per Livestream möglich sein.

Eine Produktion soll im Sommer Streamingpremiere feiern

Eine davon ist „Ein bisschen Frau sein“ unter der künstlerischen Leitung von Daniel Martins. Das TTW hat die Premiere von November 2020 auf den 16. Juli verschoben. Durch die Verlängerung des Produktionszeitraumes und die anstehende Streamingpremiere fallen weitere Kosten an, die gedeckt werden müssen. Außerdem liegt eine geplante Ballettaufführung noch auf Eis, sie sollte eigentlich im Februar aufgeführt werden. Damit das TTW sie 2022 nachholen kann, behält es ebenfalls finanzielle Mittel zurück.

Auch um sich auf die zukünftigen Vorschriften einstellen zu können, wie zum Beispiel Schnelltests oder andere Hygienemaßnahmen, benötigt das TTW Geld. Denn: Zur Zeit sei nicht absehbar, wie und ob der Kulturbereich noch mit Fördergeldern rechnen kann.

Claudia und Helge Hagedorn versicherten zur Freude aller Beteiligten, dass sie das Projekt „Glück mal 2“ auch 2021 fortsetzen.

Von der Redaktion