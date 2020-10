Nordstadt

Zum Apfeltag hatte am Sonntag die Nordstadt-Gemeinde in den Paradiesgarten der St. Marienkirche in der Schlossstraße eingeladen. Nach einem Erntedank-Gottesdienst im Freien ging es um das beliebte Obst und die Natur. Die Veranstaltung war von der Gemeinde zusammen mit dem Bund für Umwelt und Naturschutz ( BUND) Wolfsburg, der Arbeitsgemeinschaft Streuobst Königslutter und dem Pomologenverein veranstaltet worden.

Eine Sortenschau zeigte die große Vielfalt, die das Obst zu bieten hat. Mehr als 80 Sorten waren ausgestellt. Dabei ist jede ein bisschen anders zu behandeln. Die frühen Sorten zum Beispiel eignen sich nicht zum lagern, während andere Sorten bei richtiger Behandlung mehrere Monate gelagert werden können.

Der Apfel war zwar zentrales, aber nicht einziges Thema des interessanten Informationstags. Die BUND-Jugend informierte über nachhaltige regionale Ernährung. Auch über Bienen, Wildbienen und Wespen konnte man viel erfahren.

Schmetterlingsfilm feiert Premiere

Zu den Informationsständen im Paradiesgarten gab es auch Vorträge und Kurzfilme in der Kirche. Da kam es dann auch zu einer Premiere: Reinhold Wagners erster Schmetterlingsfilm feierte Premiere. Eigentlich bietet der BUND in jedem Jahr ein Schmetterlingsprogramm an, doch in diesem Jahr fiel die Aktion wegen Corona aus.

Inga Lüdecke erklärte, worum es dabei geht. Kindergartenkinder und Grundschüler bekommen nämlich jeweils eine Raupe zugeteilt, die sie bei der Entwicklung bis hin zum Schmetterling beobachten können. Mit etwas Glück kann man den Falter dann mit Zuckerwasser auf die Hand locken, bevor er in die Freiheit fliegt.

So ganz nebenbei erfuhren die Zuschauer des Vortrags noch, wie man eine Wildblumenwiese richtig anlegt und welches Umfeld Schmetterlinge brauchen, um zu überleben. Davon profitieren auch andere Insekten. „Da gibt es einen guten Mitnahmeeffekt“, betonte Inga Lüdecke. Wo sich Schmetterlinge wohlfühlen, siedeln sich auch viele andere Insekten an.

Abgerundet wurde der Tag, der schon mit einem musikalischen Gottesdienst begann, mit einem Konzert von Christian Biskup am Klavier und Finnja Bronold an der Harfe. Die beiden jungen Musiker überzeugten schon mehrfach durch großartige Musikalität.

Kooperationen mit anderen Institutionen gehören zum Konzept der Gemeinde

Die Veranstaltung in Zusammenarbeit mit so vielen Partner gehört zum Konzept der Nordstadt-Gemeinde. „Wir kooperieren mit vielen Institutionen“, betonte Pastorin Uta Heine. Mit den der Kulturkirche benachbarten Einrichtungen wie Kunstverein, Städtische Galerie oder Stadtmuseum zum Beispiel besteht auch ein guter Kontakt.

„Gemeinsam können wir viel mehr Menschen erreichen“, sagte Uta Heine. Der Apfeltag passe gut zum kirchlichen Erntedankfest. „Die Beteiligten hier setzen sich sehr für dieselben Werte ein.“ Es gehe um die Erhaltung der Schöpfung, indem man verantwortungsvoll mit der Umwelt umgehe.

