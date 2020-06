Wolfsburg: Angeklagter (27) zog Barmann Bierflasche über den Kopf

Wolfsburg

Weil er im August 2019 in einer Kneipe in der Bahnhofspassage mit einer Bierflasche zwei Männer (50/56) angegriffen und diese teilweise schwer verletzt hatte, musste sich jetzt ein 27-jähriger Algerier vor dem Schöffengericht in Wolfsburg verantworten. Da er kurz zuvor mit Drogen erwischt wurde und mehrfach vorbestraft ist, wurde die Haftstrafe von einem Jahr und zehn Monaten auch nicht zur Bewährung ausgesetzt.

Der Algerier hatte in der Kneipe bereits Hausverbot

In der Nacht des 16. August 2019 hielt sich der Angeklagte, ein 27-jähriger drogenabhängiger Algerier, in der Kneipe in der Wolfsburger Bahnhofspassage auf. Da er hier eigentlich Hausverbot wegen früherer Vorfälle hatte, bat ihn ein Angestellter (50) zu gehen. Statt der Bitte Folge zu leisten, bespuckte der offensichtlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehende Gast den Angestellten, baute sich vor ihm auf und schlug ihm schließlich sogar mit einer Bierflasche auf den Kopf. Dabei ging die Bierflasche zu Bruch, so dass sich das Opfer und ein weiterer Stammgast der Bar (56), der Schwager des Angestellten, diverse Verletzungen zuzogen.

50-Jähriger Bar-Angestellte wurde schwer verletzt

Der 50-jährige Bar-Angestellte erlitt eine Abriss-Fraktur des linken kleinen Fingerendglieds, eine Prellung am Kopf, eine stark blutende Wunde am Oberarm, eine Schürfwunde am Knie sowie eine Platzwunde am Gesäß. Der hinzueilende Schwager kassierte ebenfalls einen Schlag ins Gesicht, so dass auch er an der Nase verletzt wurde.

Der Mann fiel zuvor wegen Drogenbesitzes auf

An diese Schlägerei konnte sich der Angeklagte jedoch vor Gericht nicht mehr erinnern. Die damals alarmierte Polizei hatte einen Atem-Alkoholgehalt von 1,5 Promille gemessen. Zusätzlich hatten die damaligen Opfer den Eindruck, dass der Algerier bei dem Vorfall unter Drogen gestanden habe.

Diesen Verdacht stützte auch eine zweite Anklage: Am 16. Juni desselben Jahres war der Angeklagte bei einer Routinekontrolle durch die Polizei in der Innenstadt mit 24,5 Gramm Marihuana und 0,2 Gramm Kokain erwischt worden. Mit körperlicher Gewalt habe er sich damals der Festnahme entziehen wollen, lautete ein weiterer Anklagepunkt.

Ein Jahr und zehn Monate ohne Bewährung

Zwar hatte der Angeklagte den Drogenbesitz und -erwerb zugegeben, die Schlägerei gab er jedoch weder zu noch stritt sie ab, da er sich aufgrund seines Drogenkonsums an nichts mehr erinnern könne.

Das Schöffengericht verurteilte den wegen zahlreicher massiver Vorstrafen bereits seit Dezember letzten Jahres in der JVA Braunschweig einsitzenden Angeklagten wegen gefährlicher Körperverletzung sowie wegen Drogenbesitzes und wegen Widerstands gegen Polizeibeamte zu einer Haftstrafe von einem Jahr und zehn Monaten ohne Bewährung.

