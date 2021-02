Wolfsburg

Wolfsburger Kinder und Jugendlichen können sich schon jetzt auf die Osterferien freuen. Die Jugendförderung und andere Träger veranstalten nämlich wieder zahlreiche Aktionen.

Im Online-Ferienkalender unter www.ferien-wolfsburg.de können Eltern und Kinder die Angebote jetzt einsehen und sich für die Angebote der Jugendförderung sowie des evangelischen Kirchenkreises Wolfsburg-Wittingen auch online anmelden. Dafür bedarf es nur einer kurzen (Neu-)Registrierung, denn nach den Herbstferien 2020 wurden die Elterndaten aus Datenschutzgründen gelöscht.

Im Forsthaus Fallersleben wird ein Roboter programmiert

Im Forsthaus Fallersleben der städtischen Jugendförderung steigt das ganztägige Angebot „Robo-Wars – eine Woche voller Programmierspaß“, in der Roboter in einer fremden Welt stranden. „Abenteuerwoche“ lautet das Motto der ganztägigen Ferienwoche auf dem Bauspielplatz Westhagen. Unter dem Motto "Raus in die Natur" bietet die städtische Jugendförderung eine ganztägige Ferienwoche auf dem Abenteuerspielplatz Buntspecht in Vorsfelde an. Und im Jugendhaus ASS heißt es: „Lasst uns übers Filmemachen sprechen“.

Ganztägige Ferienangebote an allen Tagen der Osterferien bietet die städtische Jugendförderung in Kooperation mit dem Kirchenkreis Wolfsburg-Wittingen an. In der Friedrich-von-Schiller-Schule lautet eines der Themen „Insekten – kleine Tiere ganz groß“ und in der Waldschule Eichelkamp können Kinder auf „Was hat der Bilby mit Ostern zu tun? – Eine österliche Weltreise„ gespannt sein.

Die Jugend- und Freizeiteinrichtungen sind auch in den Osterferien geöffnet

Im Ferienkalender sind auch die „Offenen Türen“ der Jugend- und Freizeiteinrichtungen der Jugendförderung aufgeführt, denn auch in den Osterferien können die Räume spontan aufgesucht werden. Neben der Jugendförderung tragen in den Osterferien, wie in allen Ferien, natürlich auch viele weitere Anbieter zu einem bunten Ferienangebot in Wolfsburg bei. Die Angebote werden vorbehaltlich der dann geltenden Corona-Regelungen angeboten. „Wir denken Stand jetzt, dass alle Angebote stattfinden können. Natürlich kann es immer Änderungen geben, über die wir informieren würden, aber wir sind zuversichtlich“, sagt Petra Dörnbach, Fachgebietsleiterin in der Jugendförderung.

Von der Redaktion