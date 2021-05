Wolfsburg

Vier Blitzer und eine Straßensperrung: Die Autofahrerinnen und Autofahrer müssen in dieser Woche einiges beachten. Damit sie pünktlich zur Arbeit kommen und dennoch nicht geblitzt werden, zählt die WAZ vier Blitzer auf und erklärt, welche Straße gesperrt wird.

Zurzeit ist wegen Corona weniger auf den Straßen los. Dennoch sollten die Autofahrer in Wolfsburg vorsichtig fahren, die Stadt kündigte nämlich Geschwindigkeitskontrollen an.

An diesen Straßen wird in der nächsten Woche geblitzt

Einige Blitzer in der VW-Stadt sind bekannt, so wie die feste Anlage am Berliner Ring unter der Brücke. Für böse Überraschungen sorgen meistens die Blitzer, die nur für einige Tage aufgebaut werden. Die WAZ zählt vier Geschwindigkeitskontrollen für die Woche von Montag, 3. Mai, bis Sonntag, 9. Mai, auf. Die Stadt betont jedoch, dass es nur eine Auswahl ist. Im Stadtgebiet und in den Ortsteilen könnten weitere Blitzer stehen. Also Achtung Autofahrer: runter vom Gas.

In dieser Woche wird an folgenden Straßen geblitzt:

Der erste Blitzer steht in Barnstorf in der Hasselbachstraße.

Eine weitere Geschwindigkeitskontrolle wird in der Wettmershagener Straße eingerichtet.

Auch in der Hehlinger Straße wird ein Blitzer aufgestellt.

Der vierte Blitzer steht an der Hattorfer Straße.

Braunschweiger Straße wird stadtauswärts gesperrt:

Zudem teilte die Stadt eine Verkehrseinschränkung mit. Auf der Auffahrt zur Autobahn 39 in Fahrtrichtung Braunschweig findet am Montag, 3. Mai, in der Zeit von 9 bis 18 Uhr eine Deckensanierung statt. Deshalb wird in dem Zeitraum die Braunschweiger Straße stadtauswärts gesperrt. Die Stadt teilt mit, dass eine Umleitung ausgeschildert ist.

Die gesperrte Straße beeinträchtigt auch den Busverkehr am Montag. Die Wolfsburger Verkehrs-GmbH erklärte, dass bei den Linien 218, 230 und 268 mit Verspätungen zu rechnen ist.

