Wolfsburg

Um seine Drogensucht zu finanzieren, verübte ein 43-Jähriger aus Wolfsburg in zwei Wochen gleich sechs Einbruchdiebstähle. Nach einem Einbruch in die Geschäftsstelle des TV Jahn im vergangenen Juni lieferte sich der Mann mit der Polizei eine spektakuläre Verfolgungsjagd durch die Wolfsburger Innenstadt und rammte dabei ein Polizeiauto. Für seine Taten verurteilte das Amtsgericht den gebürtigen Italiener am Dienstag zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und drei Monaten ohne Bewährung.

Sechs Einbrüche in zwei Wochen und eine Verfolgungsjagd

Mit einem Einbruch in das Gebäude der VW-Konzernlogistik am Nordkopf begann im Juni 2020 die Serie der Diebstähle. Dort entwendete der Angeklagte einen Laptop und ein Handy. Neun Tage später hebelte er die Terrassentür der St.-Bernward-Kita in der Schulenburgallee auf und klaute diverse Computerteile. In einem Keller eines Wohnhauses in der Porschestraße folgte dann der nächste Einbruch, bei dem der 43-Jährige Keramikdekoration mitnahm. Ein Sammelsurium an Gegenständen, darunter Turnschuhe, Netzkabel und Tablets, erbeutete der Mann Ende Juni bei einem Einbruch in die Neue Schule.

Der Polizei ins Netz ging der Angeklagte schließlich nach einem Einbruch im Vereinsheim des TV Jahn. Dort hatte er einen VW Bulli gestohlen, mit dem er sich anschließend eine Verfolgungsjagd mit der Polizei durch die Wolfsburger Innenstadt lieferte. Die Beamten waren bei einer Verkehrskontrolle auf den 43-Jährigen aufmerksam geworden. Bei seiner Fahrt durch die Innenstadt überfuhr der Angeklagte eine rote Ampel, missachtete Verkehrszeichen und fuhr auf dem Fußweg um den Schillerteich. Ein Passant rettete sich dort vor dem Fahrzeug mit einem Sprung zur Seite. Einen Polizeiwagen, der dem Flüchtigen den Weg abschneiden sollte, rammte der Angeklagte bei der Verfolgungsjagd. Einen Führerschein besaß er nicht.

Angeklagter wollte Drogensucht finanzieren

Die zahlreichen Diebstähle sollten dem Angeklagten dazu dienen, den Kauf von Drogen zu finanzieren. Eine Haaranalyse bestätigte, dass der Mann häufig Kokain konsumierte, ein gelegentlicher Konsum von Heroin und weiterer illegaler Substanzen konnte ebenfalls nachgewiesen werden. „Ich nehme seit 25 Jahren Drogen“, so der Angeklagte, davon sei er jedoch 15 Jahre „sauber gewesen.“ Zuletzt wurde er substituiert. Bergab sei es für ihn gegangen, als ihm wegen Corona die Arbeit gekündigt worden sei.

In ihrem Urteil folgte die Richterin weitestgehend der Forderung der Staatsanwaltschaft und verurteilte den Angeklagten zu einer Freiheitsstrafe ohne Bewährung. Strafmildernd wirkte sich aus, dass der Angeklagte ein volles Geständnis ablegte und kein endgültiger Schaden entstanden sei, so die Richterin. Allerdings sei der Mann wieder in „voller Breite rückfällig geworden“ und wegen ähnlicher Delikte in Wolfsburg und in Italien schon mehrfach vorbestraft.

Von Nina Schacht