Wolfsburg: Ärger um Radfahrer auf dem Fußweg

Wolfsburg

Der Ärger um den Fußweg an der Dieselstraße hört einfach nicht auf. Im vergangenen Jahr stapelte sich dort abgeschnittenes Grünzeug. Mittlerweile ist der Fußweg, der am alten Postgelände vorbei führt, gesperrt – Fußgänger müssen deshalb auf dem benachbarten Radweg gehen. Damit es nicht zu Unfällen kommt, sollen Radfahrer absteigen. Doch das machen sie nicht, beschwert sich Anwohner Joachim Thies.

Mindestens sechs Mal am Tag ist er dort mit seinem Hund unterwegs. Und fast genauso oft treffen sie dabei auf Radfahrer. Mal fahren sie hinter ihnen, mal kommen sie ihnen entgegen, obwohl das eigentlich nicht erlaubt ist. „Wenn es auf beiden Straßenseiten einen Radweg gibt, müssen die Radfahrer jeweils in Fahrtrichtung fahren“, sagt Thies. Die Dieselstraße hat auf jeder Seite einen Radweg, also dürften sie am ehemaligen Postgelände, auf dem ein Häuserkomplex entsteht, nur stadtauswärts radeln. Tun sie aber nicht.

Ein Sturm riss die beiden Verkehrsschilder von der Halterung

Mache er sie darauf aufmerksam oder erinnere daran, dass man dort absteigen müsse, bekomme er manchmal auch beleidigende Antworten zurück. Seit ungefähr vier Wochen ist der Fußweg an der Dieselstraße im Bereich der Baustelle gesperrt: Eine Bake und ein Schild weisen darauf hin, dass Fußgänger jetzt auf dem Radweg gehen sollen. Damit es mit Radfahrern nicht zu Unfällen kommen, sollen die absteigen. Auch dafür gibt es ein Schild.

Doch ein Sturm vor drei Wochen riss beide Schilder von der Halterung. Mittlerweile wurde die „Radfahrer absteigen“-Hinweistafel sogar geklaut. Thies informierte die Stadt darüber und über das Radfahrer-Problem, „doch nichts passierte“, ärgert sich der Anwohner.

Anwohner schlägt Radfahrer-Umleitung über Stichweg an der WAS vor

Ob mit oder ohne Schild – Radfahrer fahren auf dem Rad-Fußweg entlang. In Fahrtrichtung, aber auch entgegen der Fahrtrichtung. Dass sie quasi „falsch“ fahren, dazu ermuntere die Stadt sogar, meint Joachim Thies. Denn sie habe Schilder mit dem Hinweis auf Fußweg und „Radfahrer absteigen“ für diejenigen Radler aufgestellt, die aus Richtung Vorsfelde/Reislingen kommen. „Das ist überflüssig. Denn Radfahrer dürfen auf der Straßenseite gar nicht fahren, sondern müssen auf die andere Seite“, ärgert sich Thies.

Seine Idee für eine Lösung des Problems: Radfahrer sollten über den ausgebauten Stichweg, der an dem Gebäude der Wolfsburger Abfallwirtschaft (WAS) zum Amselweg führt, geleitet werden. Über den Lerchenweg könnten sie wieder zur Dieselstraße gelangen.

Von Sylvia Telge