Die Carl-Hahn-Schule in Wolfsburg nimmt ab sofort wieder Anmeldungen für ihre beruflichen Vollzeitschulen entgegen. Berufsfachschule, Berufliches Gymnasium Wirtschaft und die Fachoberschule Wirtschaft führen zu weiteren Schulabschlüssen und bereiten auf eine Berufsausbildung vor.

In diesem Jahr gibt es coronabedingt ein eingeschränktes Angebot an Informationsmöglichkeiten für Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen. Aufgrund der Kontakt-Beschränkungen hat die Carl-Hahn-Schule auf die Informationsabende und die beliebten Aktionstage verzichtet.

Zwei wirtschaftliche Profile bietet das Abitur am Beruflichen Gymnasium Wirtschaft an der Carl-Hahn-Schule an

Auf dem Weg zum Abitur stellt das Berufliche Gymnasium Wirtschaft eine attraktive Alternative zur gymnasialen Oberstufe an allgemeinbildenden Gymnasien und Gesamtschulen dar. „In dem dreijährigen Bildungsgang von Jahrgangsstufen 11 bis 13 werden neben allgemeinbildenden Fächern auch die berufsbezogenen Profilfächer Betriebswirtschaft mit Rechnungswesen/Controlling, Praxis der Unternehmung, Volkswirtschaft und Informationsverarbeitung unterrichtet“, erklärt Bernhard Knorn, Abteilungsleiter für das Berufliche Gymnasium.

Zwei wirtschaftliche Profile bietet das Abitur am Beruflichen Gymnasium Wirtschaft an der Carl-Hahn-Schule an: Das wirtschaftlich-sprachliche Profil (mit dem Fach Englisch auf erhöhtem Anforderungsniveau) und das wirtschaftlich-mathematischem Profil (mit dem Fach Mathematik auf erhöhtem Anforderungsniveau). Außerdem kann auch eine Prüfungsfachkombination mit zwei Fremdsprachen gewählt werden, die eine vorteilhafte Plattform für internationale Bildungswege darstellt.

Die Berufsfachschule Wirtschaft können Schüler besuchen, die die Haupt- oder Realschulabschluss abgeschlossen haben. Sie dauert ein Jahr und bereitet optimal auf eine anschließende Berufsausbildung im kaufmännischen Bereich vor. Es können die Schwerpunkte Handel oder Büro gewählt werden.

„Wer seinen schulischen Abschluss verbessern möchte kann bei entsprechenden Leistungen zudem den erweiterten Sekundarabschluss I erwerben, sagt Jessica Moryson, Abteilungsleiterin der Berufsfachschule. „Dieser Abschluss berechtigt zum Besuch jedes Gymnasiums“.

Sprungbrett zum Studium und zu einer beruflichen Karriere

Die Fachoberschule Wirtschaft und Verwaltung, Schwerpunkt Wirtschaft (Klasse 12) ist für junge Leute nach einer abgeschlossenen Berufsausbildung das Sprungbrett zum Studium und zu einer beruflichen Karriere. Absolventen einer Berufsausbildung im Berufsfeld Wirtschaft und Verwaltung, zum Beispiel Bank- Industrie- Speditions- oder Einzelhandelskaufleute haben die Möglichkeit, innerhalb eines Schuljahres die Fachhochschulreife zu erwerben und können dann an einer Hochschule studieren. Auch der Aufstieg innerhalb eines Unternehmens ist mit dieser Weiterqualifizierung möglich.

Näherer Informationen zu allen Schulformen der Carl-Hahn-Schule sowie die nötigen Anmeldeformulare gibt es im Internet unter www.chs-wolfsburg.de. oder im Sekretariat. Anmeldungen sind auch per E-Mail an verwaltung@chs-wob.de möglich. Mehr Informationen gibt es per E.Mail oder unter Tel. (0 53 61) 30 89 0.

