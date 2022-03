Wolfsburg

Ein Montagmorgen und frostige Kälte – bei dieser Kombination weiß Christian Müller aus 31 Jahren Erfahrung ganz genau: Heute wird er gut zu tun haben. Der 56-Jährige ist in unserer Region Pannenhelfer des ADAC, und eine schwächelnde Batterie ist der häufigste Grund, warum er gerufen wird. Doch seine Arbeit zwischen Wolfsburg und Hannover birgt auch manch kuriose Überraschung. Da wäre zum Beispiel die Sache mit dem Keilriemen und der Waschmaschine, dem Panzer, dem Heißluftballon oder dem Schiffsmotor. „Das macht den Reiz an diesem Job aus, dass er so sehr abwechslungsreich ist“, sagt Christian Müller.

Auch im Jachthafen war seine Hilfe schon gefragt

Der Pannenhelfer ist quasi ein doppelter Meister: als Kfz-Mechaniker und Elektriker. Das half ihm unter anderem bei der Sache mit dem Keilriemen, den er kurzerhand der Waschmaschine eines ADAC-Kunden aufzog. Eigentlich war Christian Müller gekommen, um das Auto des Mannes wieder flott zu machen. „Dann hat er mich gefragt, ob ich eventuell auch einen passenden Keilriemen für seine Waschmaschine an Bord habe.“ Hatte er.

Alles an Bord: Mit modernster Technik kann Christian Müller die Pannen-Ursache von Autos technisch auslesen. Quelle: Ralf Büchler

Auf der Autobahn 2 machte Christian Müller auch schon einen englischen Panzer wieder flott, der wegen eines kaputten Gasgestänges liegen geblieben war. „Das Problem war nur, an den Motor zu kommen.“ In den Wolfsburger Jachthafen wurde er schon wegen eines defekten Schiffsmotors gerufen. „Für ADAC-Mitglieder machen wir das. Wir lassen keinen im Regen stehen“, sagt der Pannenhelfer.

Und in der Luft mitunter auch nicht. Am Autobahn-Kreuz Wolfsburg-Königslutter half er mit Kollegen mal einem Heißluftballon bei der Landung, in dem sie das Fluggerät an den aus dem Korb heraushängenden Seilen festhielten. Die Pannenhelfer hatten eigentlich nur eine kleine Zigaretten-Pause machen wollen. Doch die Regel sind solche Kuriositäten nicht. Den Reiz in seinem Job erklärt Christian Müller vor allem mit den wiederkehrenden Herausforderungen zu unterschiedlichen Zeiten an unterschiedlichen Orten immer neuen Menschen zu helfen. „Der daraus resultierende Erfolg motiviert!“, betont er.

Weniger Reserveräder führen zu mehr ADAC-Reifen-Einsätzen

Wenn er vorfährt, sind die Kunden erleichtert. Hilfe naht. Nicht umsonst werden die ADAC-Pannenhelfer auch als „Gelbe Engel“ bezeichnet. Reparieren und Zuhören ist angesagt. „Das Auto ist des deutschen liebstes Kind – und wenn es nicht läuft, ist das für die meisten ein echtes Problem“, weiß Christian Müller. Sie können nicht zur Arbeit, nicht in den Urlaub, nicht zu den Großeltern. Mit einem Lächeln und pragmatischen Handgriffen kann er die meisten Fälle lösen. „Es muss schnell gehen – im Prinzip kann man das mit der Notfallmedizin vergleichen“, sagt der Kfz-Meister. Anschleppen, überbrücken, schrauben. Neue Batterien hat er sogar an Bord. In der Regel halten sie zwischen fünf und sieben Jahren. Müllers Tipp vor unliebsamen Überraschungen: „Vorm Winter die Batterie prüfen lassen.“ Nach fünf Jahren könne man sie aber auch präventiv tauschen lassen.

Der Klassiker: Häufig ADAC-Pannenhelfer Christian Müller Batterien überbrücken oder austauschen. Quelle: Ralf Büchler

In den Bordstein gekracht, einen Nagel drin: Der zweithäufigste Einsatzgrund sind kaputte Reifen. Auch hier wird in der Regel vor Ort repariert. Früher war das häufig nicht nötig, die Fahrer konnten noch zur nächsten Werkstatt fahren. Doch: „Die wenigsten Hersteller packen inzwischen noch ein Reserverad ins Auto“, weiß Christian Müller. Erfreulich sei dagegen, dass die Einsätze wegen umfangreicher Motorschäden zurückgingen. „Es gibt eigentlich keine schlechten Autos mehr.“ Andere Dinge sind dagegen geblieben: Häufiger Grund für Einsätze seien überzogene Inspektionsintervalle, defekte Beleuchtung oder ein verschlossenes Auto mit einem Schlüssel an der ungünstigen Stelle – er liegt im Kofferraum.

ADAC-Statistik: Fast jeder zweite Einsatz wegen der Batterie Der Verkehr nimmt wieder zu, deshalb haben auch die ADAC-Pannenhelfer wieder mehr zu tun. Im Vergleich zum Vorjahr stieg 2021 niedersachsenweit die Zahl der Einsätze. 279.274 waren es, ein Plus von 15.310. Das sind im Schnitt 765 Einsätze täglich. Das Vor-Corona-Niveau ist laut ADAC aber noch nicht wieder erreicht. Der einsatzstärkste Tag landesweit war übrigens der 15. Februar 2021 – das dürfte an der Kälte gelegen haben. Denn: Die häufigste Pannenursache war, wie schon in den Jahren zuvor, die Batterie mit 46,2 Prozent. Danach folgen Pannen durch Motor und Motormanagement mit 15,5 Prozent und sonstige Ursachen wie Karosserie, Lenkung oder Fahrwerk mit 14,8 Prozent. Ein deutlicher Anstieg ist laut ADAC auch bei den Panneneinsätzen für E-Autos zu verzeichnen. Während 2020 noch rund 9000 E-Auto-Fahrer und Fahrerinnen die Hilfe der „Gelben Engel“ in Anspruch genommen haben, stieg die Zahl der Pannen im Jahr 2021 auf mehr als 25.000 an. „Viele E-Autos der früheren Generationen kommen jetzt in ein Alter, in dem, wie bei Verbrennermodellen auch, die Pannenhäufigkeit steigt“, erläutert der ADAC und verweist zudem auf die steigende Anzahl an E-Autos.

„Ich habe den schönsten Job“

Die Corona-Krise habe seine Arbeit nur marginal verändert, die Zahl der Einsätze ging etwas zurück. Da Autos wegen der Heimarbeit zum Beispiel häufig länger stehen blieben, schwächelten Batterien eher. Doch dafür konnten sich Kunden auf kürzere Wartezeiten freuen. „Wir Pannenhelfer standen selber seltener im Stau“, erläutert Christian Müller, der übrigens auch häufiger zu Einsätzen an Elektro-Autos gerufen wird. Pannenursache Nummer eins ist übrigens auch da die Starterbatterie. „Viele Leute wissen gar nicht, dass auch da eine ganz normale 12-Volt-Autobatterie drin steckt“, erläutert Christian Müller. Spezifische Elektroauto-Bauteile wie Akku, Elektromotor oder Ladetechnik sind dagegen selten für Pannen verantwortlich. „Meine letzten Einsätze waren sogar einfach nur Bedienungsfehler“, verrät der ADAC-Pannenhelfer.

Wenn er zur Arbeit muss, geht er übrigens zu seiner Garage – der Servicewagen steht am Wohnhaus von Christian Müller in Königslutter. Zu Einsätzen ruft ihn die Zentrale, die genau sieht, wo er derzeit unterwegs ist. Seit seinem 25. Geburtstag arbeitet der 56-Jährige nun schon als „Gelber Engel“ und ist überzeugt: „Ich habe den schönsten Job – auch weil wir ganz viel positives Feedback bekommen.“

Von Christian Meyer