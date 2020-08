Wolfsburg

Er ist zweifellos die italienische Integrationspersönlichkeit in der Volkswagenstadt Wolfsburg: Rocco Artale, in den 60er Jahren als sogenannter „Gastarbeiter“ aus einem kleinen Abruzzendorf nach Deutschland gekommen, hat wie kein anderer das Zusammenleben von Deutschen und Italienern geprägt. Seine besonderen Leistungen hat die Stadt Wolfsburg bereits mit der Ehrenbürgerschaft gewürdigt, am Sonntag fand ihm zu Ehren ein Empfang im Gartensaal des Schlosses statt. Anlass war der 80. Geburtstag, den der Jubilar am 12. August feiern durfte. Einer der Höhepunkte war Artales Eintrag ins „Goldene Buch“ der Stadt.

Der Covid-19-Pandemie geschuldet war auch die Zahl der Besucher im Gartensaal auf 50 begrenzt, doch der Jubilar konnte dennoch lächelnd in die Runde schauen: Unter den Gästen viele Freunde und Weggefährte, Prominenz aus Politik und Wirtschaft, Mitstreiter aus Gewerkschaftskreisen, Vereinsvertreter und natürlich die Familie des Geehrten. Aus Hannover war der italienische Generalkonsul Dr. Giorgio Taborri gekommen, der in einem Grußwort die vorbildliche Integrationshistorie Wolfsburgs würdigte, und dies nicht allein unter wirtschaftlichen, speziell unter mitmenschlichen Aspekten.

Zuvor allerdings hatte Oberbürgermeister Klaus Mohrs ( SPD) Jubilar und Gäste begrüßt und geschlagene 30 Minuten gebraucht, um die Leistungen Rocco Artales in allen Punkten auch nur anzureißen. „ Rocco Artale war und ist ein sehr, sehr politischer Mensch“, sagte Mohrs. Er habe sich mit großer Kraft und vorbildlichem Engagement erfolgreich den Themen Integration und Migration gewidmet, die damals nicht einfache Situation des „größten italienischen Dorfes“ nördlich der Alpen mit umgestaltet, sich für das Centro Italiano eingesetzt, Hausaufgabenhilfe ins Leben gerufen und nicht zuletzt Informationsveranstaltungen zum besseren deutsch-italienischen Verhältnis ausgestaltet.

Schließlich hat der Jubilar nicht nur maßgeblich an der erfolgreichen Städtepartnerschaft Wolfsburg-Pesaro/ Urbino mitgewirkt, sondern auch zahlreiche Reisen von Deutschen nach Italien organisiert. Über Artale als geschichtsbewussten, stets gut informierten und hilfsbereiten Reiseleiter berichtete in einer humorigen Festansprache Teilnehmer Peter Schlelein. „ Rocco wollte uns natürlich viel von seiner Heimat zeigen“, erinnert sich Schlelein. Entsprechend strapaziös seien manchmal die Tagestouren gewesen. Im nächsten Jahr soll endlich eine Fahrt in Artales Heimatdorf in den Abruzzen führen.

Rocco Artale : In Zukunft möchte er aber etwas kürzer treten

Jubilar Rocco Artale dankte in bewegten Worten, bezeichnete den Eintrag ins Goldene Buch als neuerlichen Erfolg für alle Italiener in Wolfsburg. Aber er kündigte auch an, mit nunmehr 80 ein wenig kürzer zu treten.

Für die schwungvolle musikalische Umrahmung der Feierstunde sorgte Dramaturg Christian Mädler aus dem Scharoun-Theater am Flügel.

Zur Person Rocco Artale ist am 12. August 1940 in dem kleinen Dorf Mezzogiorno nahe Pescara in den Abruzzen geboren. Mit 17 ging er zum Militär, folgte aber bald den Ruf der deutschen Wirtschaft, die unter Arbeitskräftemangel zu leiden hatte. 1961 kam Artale erst nach Hannover, hatte dort Vertrag in einer Zuckerfabrik. Am 2. März 1962 startete er als einer der ersten Italiener seine Tätigkeit im Volkswagenwerk. Mit viel Fleiß bildete er sich fort, engagierte sich in der Gewerkschaft für Arbeit und Sozialrecht und Gesellschaftspolitik. Ab 1974 war Artale hauptamtlicher Gewerkschaftssekretär der IG Metall. Neben der beruflichen Karriere widmete sich der Jubilar maßgeblich auch ehrenamtlich seinen Mitbürgern. So von 1996 bis 2011 als Mitglied (SPD-Fraktion) im Rat der Stadt Wolfsburg sowie zeitgleich als Vorsitzender des Ausschusses für Ausländerangelegenheiten. 1991 bis heute: Gründer und Vorsitzender des Abruzzen-Kulturvereins. 2001 bis 2014: Gründer und Vorsitzender des Seniorenvereins der Italiener in Wolfsburg. 2001 bis 2014: Gründer und Mitglied des Vorstandes des Freundeskreises der Internationalen Sommerbühne; 2013 bis heute Vorsitzender des Seniorenrings Wolfsburg. Von 1997 bis 2006 war Artale Vorsitzender des Sportvereins USI Lupo Martini, seit 2012 ist er Ehrenmitglied. 2017 wurde dem damals 77-jährigen der Ehrentitel „Botschafter der Abruzzen in der Welt“ von der Landesregierung Abruzzen verliehen. 1998 bis 1999 schließlich war Rocco Artale Vorsitzender des konsularischen Ausschusses für ausgewanderte Italiener in Wolfsburg (COMITES).

