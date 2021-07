Wolfsburg

In der Pflegebranche herrscht Fachkräftemangel. Trotzdem verzeichnet die Pflegeschule der Diakonie Wolfsburg einen neuen Rekord an Auszubildenden: 81 zukünftige Pflegefachkräfte beginnen dort am 1. August beziehungsweise 1. Oktober dieses Jahres ihre Ausbildung und erlernen die theoretischen Grundlagen der generalistischen Pflegeausbildung erlernen.

Knapp 60 Azubis beginnen ihre Ausbildung bei der Diakonie

Knapp 60 der Auszubildenden beginnen ihre Ausbildung bei der Diakonie Wolfsburg. Die restlichen Azubis haben sich für einen anderen Träger für ihre praktische Ausbildung entschieden. Möglich ist dies durch die letztes Jahr geschlossene Ausbildungskooperation der Region Wolfsburg.

„Die generalistische Ausbildung bedeutet eine grundlegende Reform der Pflegeausbildung“, erklärt Daniela Engelbrecht, Personalleiterin der Diakonie. „Es wurden Möglichkeiten geschaffen, sich besser zu qualifizieren, um so langfristig berufliche Entwicklungschancen zu bieten. Die Reform ist ein grundlegender Schritt hin zu mehr Anerkennung und Wertschätzung der Pflegekräfte in Deutschland.“

Werbung auf digitalen Ausbildungsbörsen und in Schulen

Daniela Engelbrecht und ihr Team sind bei der Diakonie für die Rekrutierung der Auszubildenden verantwortlich. „Wir werben auf digitalen Ausbildungsbörsen oder auch vor Ort in den Schulen. Die Anforderungen an die Pflege werden immer anspruchsvoller – neben den Pflegetätigkeiten gewinnt die medizinische Versorgung immer mehr an Bedeutung“, sagt Daniela Engelbrecht.

„Wir übernehmen nicht nur für verschiedene Träger die theoretische Ausbildung, sondern qualifizieren vielseitig die zukünftigen Pflegekräfte, damit sie den pflege- und hilfebedürftigen Menschen in der Region fachgerechte, individuelle Unterstützung bieten können“, ergänzt Ethel Narbei, Leiterin der Pflegeschule. „Wir freuen uns sehr, dass unser Angebot sehr gut angenommen wird und wir in diesem Jahr drei Klassen haben werden.“

