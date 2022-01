Wolfsburg

Insgesamt sind in den Steimker Gärten inzwischen rund 1100 Wohneinheiten entstanden. Mit dem Vermarktungsstand ist Volkswagen Immobilien (VWI) „vor dem Hintergrund der pandemiebedingten Umstände, eines in Gründung befindlichen Stadtteils mit entsprechenden Bauaktivitäten und des breiten Angebotes auf dem Wolfsburger Markt, durchaus sehr zufrieden“, sagt Sprecher Tobias Fruh.

Von den knapp 240 Mietwohnungen, die VWI gehören, seien 70 Prozent vermietet. „Durch den breiten und vielfältigen Wohnungsmix sind derzeit noch nahezu alle Grundrisstypen mit Wohnungsgrößen von zwei bis vier Zimmern verfügbar“, berichtet Fruh.

Mehr Leben steigere die Anziehungskraft des Quartiers

VWI kümmert sich zudem um die Vermarktung der Eigentumswohnungen im Projekt „Wolfs|Garten“ von Heinz von Heiden. Dort seien von 65 Wohnungen 43 verkauft, sechs weitere stehen „kurz vor der Beurkundung.“ Fruh betont: „Mit zunehmendem Bezug der fertiggestellten Wohnanlagen auch der anderen Investoren und Bauträger kommt immer mehr Leben ins Quartier, damit steigt auch die Anziehungskraft stetig weiter an, das merken wir deutlich.“

Zur Galerie An der Nordsteimker Straße ist das neue Quartier Steimker Gärten stetig am Wachsen. In diesem Jahr sollen die Bauarbeiten im zweiten Bauabschnitt beginnen.

Das Investoreninteresse an den Grundstücken in den Steimker Gärten sei weiterhin hoch. „Im zweiten Bauabschnitt haben wir bereits fünf Grundstückspakete veräußert“, berichtet Früh. Unter anderem soll im zweiten Abschnitt in diesem Jahr der Bau von 117 Eigentumswohnungen von der Hanseatische Immobilien Treuhand (HIT) beginnen. Das Unternehmen plant insgesamt sechs Mehrfamilienhäuser mit Wohnungen zwischen 36 und 136 Quadratmetern zu errichten, die zum Teil barrierefrei sein sollen.

Mieterstrommodell für Kunden von VWI

VWI hat das neu Quartier von Beginn an auch damit vermarktet, dass dort neue Mobilitätsformen und das Thema Nachhaltigkeit besonders im Fokus stehen sollen. Auch damit soll es laut Fruh jetzt voran gehen: In den kommenden Wochen sollen die ersten Photovoltaik-Elemente auf die VWI-Gebäude kommen. Von denen sollen Kunden dann im Zuge eines Mieterstrommodells profitieren. Die Anwohner in den Wohnbauprojekten Lindenhöfe und Promenaden Carré können zudem Wallboxen erhalten.

Von Melanie Köster