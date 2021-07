Wolfsburg

Das hätte in einer Katastrophe enden können: Ein 41-Jähriger hat am Montagvormittag versucht, das Gelände der Esso-Tankstelle am Berliner Ring in Brand zu stecken. Polizisten konnten ihn überwältigen und festnehmen. Erst am Abend zuvor war der Mann in einem Imbiss mit einem Messer auf einen 40-Jährigen losgegangen. Auch dort konnten Anwesende Schlimmeres verhindern.

Gegen 10.15 Uhr riefen Zeugen die Polizei zur Tankstelle am Berliner Ring: Ein Mann wolle das Gelände anzünden. Beim Eintreffen der Beamten stand der 41-Jährige mit einer Zapfpistole und einem Feuerzeug in der Hand und schrie um sich. Das Feuerzeug bewegte er gefährlich nahe an den Tankdeckel eines dort stehenden Pkw.

Der 41-Jährige rief, dass er alles anzünden wolle

„Die 23-jährige Halterin des Fahrzeuges hatte kurz vorher getankt und glücklicherweise den Tankdeckel bereits verschlossen“, berichtet Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch. Der verwirrt wirkende Mann rief der Frau von der Zapfsäule aus zu, dass er alles anzünden wolle. Er versuchte, ein mit Benzin getränktes Papier in den Tank zu stopfen.

Die Polizisten redeten beruhigend auf den 41-Jährigen ein, um ihn von seinem Vorhaben abzubringen. Zunächst waren zwei Beamte vor Ort, zwei weitere kamen später dazu. „Da der Mann nicht von seiner Tat absehen wollte und immer unkontrollierter wurde, setzten die Einsatzkräfte Reizstoff ein“, sagt aus dem Bruch. Es gelang den Polizisten, den Mann zu Boden zu bringen und ihm Handschellen anzulegen. Auf der Wache versorgte die Besatzung eines Rettungswagens den leicht verletzten 41-Jährigen. Er wurde in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.

Polizisten sind laut aus dem Bruch gut auf Situationen mit Menschen in psychischen Ausnahmesituationen vorbereitet: „Sie werden im Rahmen der Ausbildung psychologisch geschult.“ Hinzu komme die Berufserfahrung. „In diesem Fall hat es ja auch gut geklappt. Zumindest so, dass der Mann abgelenkt war“, betont aus dem Bruch.

Schon am Tag zuvor war der Mann auffällig geworden

Der 41-Jährige war bereits am Sonntagabend aufgefallen, als er in einem Imbiss einen 40-Jährigen Streitschlichter mit einem Messer leicht verletzte. Zeugen konnten den 41-Jährigen von seinem Opfer wegziehen.

