Wolfsburg

„Ein voller Erfolg“: Nach vier Wochen hat die Stadt am vergangenen Freitag ihre temporären Impfzentren in der City-Galerie und in den Designer Outlets Wolfsburg (DOW) wieder geschlossen. Insgesamt 3798 Menschen haben das Angebot, sich dort spontan einen Piks gegen das Coronavirus abzuholen, wahrgenommen. Die Stadt ist zufrieden.

Durchschnittlich 950 Menschen haben sich pro Woche in einem der beiden Shopping-Center gegen das Coronavirus erstimpfen lassen. Hinzu kommen weitere Dosen, die die Mitarbeitenden im Impfzentrum im CongressPark verabreicht haben.

Die temporären Impfzentren brachten den erhofften Schwung

Dass die temporären Impfzentren damit den erhofften neuen Schwung für die Impfkampagne brachten, belegt die Statistik der Stadt: Ließen sich in den beiden Wochen vor der Eröffnung der Außenstandorte in der City-Galerie und im DOW nur noch 715 und 268 Menschen gegen das Coronavirus erstimpfen, stieg die Zahl danach wieder über 1000.

Stadtrat Andreas Bauer zieht ein dementsprechend positives Fazit, auch wenn Wolfsburg von der erhofften Impfquote von 80 Prozent weiterhin weit entfernt ist: „Gemessen an den Impfzahlen der beiden Standorte ist diese Aktion, niederschwellig dort impfen zu lassen, ein voller Erfolg gewesen.“ Sein Dank gelte allen, die unterstützt und mitgewirkt hätten.

Er ist zufrieden mit der Resonanz auf die Impfzentren: Wolfsburgs Stadtrat Andreas Bauer. Quelle: Boris Baschin

Bauer hatte bei der Eröffnung der temporären Zentren betont, dass die Stadt sich kein Ziel setze, wie viele Impfungen sie in der Woche dort durchführen wolle.

Der Standort in der City-Galerie war schlussendlich mit insgesamt 2106 Impfungen noch etwas besser besucht, als der im Outlet-Center (1692 Impfungen). Das war auch am vergangenen Freitag zu erkennen, als sich vor dem Zentrum in der Porschestraße noch einmal lange Schlangen bildeten.

Das Impfzentrum im CongressPark ist noch bis 24. September geöffnet

Das Impfzentrum im CongressPark bereitet sich derweil ebenfalls langsam auf seine Schließung vor. Es hat noch bis einschließlich 24. September geöffnet, bis dahin finden aber vorrangig Zweitimpfungen statt. Für Erstimpfungen steht nur noch das Vakzin von Johnson & Johnson zur Verfügung, Interessierte können täglich zwischen 8 und 12 Uhr spontan vorbeikommen.

Insgesamt hat das Wolfsburger Impfzentrum seit seiner Eröffnung Anfang des Jahres 54 715 Personen erstgeimpft. Bei Hausärzten haben bis Mitte vergangener Woche weitere 28 417 Personen mindestens eine Dose gegen das das Coronavirus erhalten. Hinzu kommen Impfungen bei Betriebsärzten, insbesondere bei VW.

Wolfsburgs Impfquote ist mittlerweile auf 66,8 Prozent gestiegen. Die VW-Stadt liegt damit leicht unter dem Landesschnitt, der derzeit 68,6 beträgt, aber immer noch über dem Bundesdurchschnitt (65,8 Prozent). Vollständig geimpft sind in Wolfsburg 62,6 Prozent der Bürgerinnen und Bürger.

Von Melanie Köster