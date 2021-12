Kostenlos bis 17:12 Uhr Friseur, Physiotherapie und Optiker: So läuft 2G plus in Wolfsburg

Bei einigen sogenannten körpernahen Dienstleistungen müssen Wolfsburger geimpft oder genesen sein und zusätzlich einen Corona-Test vorzeigen. Die WAZ hat sich umgehört, wie die eingeführte 2G-plus-Regel umgesetzt wird.