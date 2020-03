Kunst zum Mittag: Das funktioniert schon seit 25 Jahren

Alt-Wolfsburg

Das „ Kunstgespräch in der Mittagspause“ gehört zu den beliebtesten Veranstaltungsreihen der Städtischen Galerie – und das schon seit 25 Jahren. Dieses Jubiläum feierte Direktorin Dr. Susanne Pfleger mit ihrem Team und Gästen am Donnerstag im Schloss. Und zwar mit einem Revival: Genauso wie beim ersten Kunstgespräch war die Druckgrafik „Oho“ von Hann Trier das Thema.

Und wie vor 25 Jahren gab es anschließend Kartoffel-Gemüse-Gratin mit Käsekruste sowie Rote Grütze mit Vanillesoße. Nur eins war anders: die Überraschungstorte. Auch der erste Gast vom „ Kunstgespräch in der Mittagspause“ kam – Oliver Büllesbach. Die Mischung von Kunst und Mittagessen gefällt ihm bis heute. „Ich habe hier viel über Kunst gelernt – auf die leichte Art“, erklärte er. Genau das ist das Erfolgsgeheimnis der Reihe: In nur 15 Minuten erklärt ein Kunstexperte jeden ersten Donnerstag im Monat, meistens ist es Dr. Susanne Pfleger, eine aktuelle Ausstellung oder eine Arbeit aus der Sammlung. Lustige Anekdoten dazu inklusive. Danach wird gegessen.

Hann Triers Druckgrafik stand im Mittelpunkt

Hann Triers Druckgrafik wurde für das Kunstgespräch-Jubiläum aus dem Depot geholt. Dr. Susanne Pfleger erklärte den rund 40 Zuhörern, dass es eine Arbeit des so genannten Informel ist und das der Künstler dieses Schuladendenken der Kunsthistoriker gar nicht mochte. Trier war besonders: Er malte synchron mit beiden Händen. „Er war im Bild beim Malen“, erklärte Dr. Susanne Pfleger den Malstil.

Die Idee für das Veranstaltungsformat ist eigentlich kurios. Vor 25 Jahren gab es noch keine Gastronomie am Schloss. „Ich wollte aber mindestens einmal im Monat mittags etwas Warmes essen“, erklärt Susanne Pfleger. Wenn die Mitarbeiter der Städtischen Galerie ein warmes Essen bekommen, warum sollte es das nicht auch für Besucher geben – vielleicht kombiniert mit Kunst?

Der Anfang war zunächst gar nicht so einfach

Gedacht, getan. Der Anfang war zunächst nicht so einfach. Zuerst kamen nur drei oder vier Gäste, „ein Mitarbeiter ging deshalb in den Schlosspark und sprach Leute an, ob sie nicht kommen wollen“, erinnert sich Dr. Susanne Pfleger. Doch schnell sprach sich das Angebot herum –mittlerweile kommen rund 40 Besucher zum „ Kunstgespräch in der Mittagspause“. Fast alle sind Stammgäste und haben sogar ein Abo. Doch ohne Partner wie CM Design und Autohaus Wolfsburg sei das Projekt nicht möglich, unterstrich die Direktorin der Städtischen Galerie.

Aus den vergangenen 25 Jahren gab es auch lustige Anekdoten: Einmal wurde zum Beispiel vergessen, beim Lieferanten das Essen zu bestellen. Nicht schön, „aber die Besucher haben es uns verziehen“, freut sich Dr. Pfleger.

Von Sylvia Telge