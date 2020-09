Wolfsburg

Für einen Messerangriff auf offener Straße in der Wolfsburger Innenstadt verurteilte das Amtsgericht am Donnerstag einen 24 Jahre alten Angeklagten zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und fünf Monaten. Der Mann soll im vergangenen März einen 21-jährigen Betreiber eines Friseursalons in der Poststraße unter einem Vorwand aus seinem Geschäft gelockt und aus Rache auf ihn eingestochen haben. Ein zweiter Angeklagter wurde freigesprochen.

Hintergrund der Auseinandersetzung soll ein Streit und eine vorausgegangene Prügelei um die Rückzahlung geliehenen Geldes gewesen sein. Das Opfer erlitt bei dem Messerangriff am Mittag des 17. März 2020 mehrere Stichverletzungen am Brustkorb und im Gesicht, die intensivmedizinisch im Klinikum versorgt werden mussten. Die Staatsanwaltschaft ermittelte zunächst wegen versuchten Totschlags, was ein deutlich höheres Strafmaß zur Folge gehabt hätte. Angeklagt wurde der Fall schließlich als gefährliche Körperverletzung.

Der Hauptangeklagte saß seit fast sechs Monaten in Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt Braunschweig ein

Zum Prozess vor dem Amtsgericht wurde der Hauptbeschuldigte, ein 24-jähriger Mechaniker aus Syrien, in Handschellen vorgeführt. Er war wenige Tage nach der Tat wegen drohender Fluchtgefahr in seiner Wolfsburger Wohnung festgenommen worden und saß seit fast sechs Monaten in Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt Braunschweig ein.

Gleich zu Beginn des Prozesses gab der Hauptangeklagte zu, dass er sich mit dem 21-jährigen Friseur geprügelt habe. Da sein Gegner aber Sportboxer sei, habe er schließlich zwecks Selbstverteidigung ein Taschenmesser eingesetzt, das er immer am Schlüsselbund trage. Mehrere Zeugen bestätigten, dass der zweite Angeklagte (ebenfalls 24) bei dem besagten Vorfall nur unbeteiligt danebengestanden habe – obwohl er Geldschulden bei dem Opfer des Messerangriffs hatte und zuvor in eine Schlägerei verwickelt gewesen sein soll, wie Zeugen berichteten.

Amtsgericht Wolfsburg: Zum Prozess wurde der Hauptbeschuldigte, ein 24-jähriger Mechaniker aus Syrien, in Handschellen vorgeführt. Quelle: dpa

Da sich die Tat am helllichten Tag mitten in der Innenstadt ereignet hatte, konnten zahlreiche Passanten als Zeugen zum Tatgeschehen befragt werden. „Es ging alles sehr schnell, aber das Opfer hat stark geblutet. Mir kam es so vor, als würde der ihn umbringen wollen“, berichtet eine Zeugin (19) immer noch sichtlich erschüttert. Pikantes Detail: Am Rande des Prozesses im Amtsgericht soll die Freundin des Hauptangeklagten versucht haben, diverse Zeugen zu Aussagen zugunsten ihres angeklagten Freundes zu beeinflussen. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig leitete deshalb ein Ermittlungsverfahren ein.

Das Schöffengericht verurteilte schließlich den Hauptangeklagten wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und fünf Monaten auf Bewährung für drei Jahre.

