Wolfsburg

Die Stadt Wolfsburg muss sparen, um langfristig wieder auf einen grünen Zweig zu kommen und Auflagen des Landes zu verhindern. Darum hat die Stadt auch ihre Investitionen zurückgeschraubt. Doch in einigen Bereichen kommt die Verwaltung gar nicht darum herum, Geld in die Hand zu nehmen.

Endlich Ersatz für marode Wache der Berufsfeuerwehr

Mit Gesamtkosten von rund 90 Millionen Euro ist der Neubau der Hauptwache für die Berufsfeuerwehr eines der größten Bauvorhaben in 2022 und den Folgejahren. Und eines der dringendsten. „Keine Kommune, erst recht nicht eine so dynamische wie Wolfsburg, kann es sich leisten, eine so marode elementar notwendige Grundversorgung, wie es der Brand- und Katastrophenschutz ist, vorzuhalten“, so Oberbürgermeister Dennis Weilmann (CDU) bei der Einbringung des Haushalts. In diesem Jahr soll zumindest das Gelände der WAS geräumt werden, damit im nächsten Jahr der Bau beginnen kann. Voraussichtlich im Frühjahr 2023 soll das neue Feuerwehrhaus in Hattorf fertig sein.

Größte Investition in 2022 und den Folgejahren: Für die marode Feuerwache an der Dieselstraße soll ein Neubau entstehen. Quelle: Britta Schulze

Vier Kita-Neubauten werden fertig

Die Kosten für die Vorhaben werden zum Teil auf mehrere Jahre verteilt. Vorgesehen ist im Haushalt 2022 ein Investitionsvolumen in Höhe von rund 70 Millionen Euro. Fast ein Drittel bildet mit 20,5 Millionen Euro der Posten für den Bereich Familie und Bildung. In diesem Jahr will die Stadt unter anderem vier Kita-Neubauten in Wolfsburg, Hattorf, Ehmen und Vorsfelde abschließen.

Soll in diesem Jahr fertiggestellt werden: Der Neubau der St. Petrus-Kindertagesstätte in Vorsfelde. Quelle: Roland Hermstein

Spatenstich für neue Sporthalle in Wendschott

17,4 Prozent des Investitionsprogramms entfallen auf Gesundheit und Sport (12,2 Mio. Euro). In diesem Jahr sollen die Sanierung der Sporthalle an der Bunten Grundschule in Detmerode und an der Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule sowie ein Teil der neuen Mehrzweckhalle in Reislingen abgeschlossen werden. Zudem ist der Spatenstich für die neue Sporthalle in Wendschott geplant.

Wendschott: In diesem Jahr ist der Spatenstich für die neuen Sporthalle geplant. Quelle: Britta Schulze

Geld für Erschließung und Planung von Baugebieten

Für die öffentliche Sicherheit und Ordnung werden mit 10,4 Mio. Euro 14,8 Prozent des Investitionsprogramms verwendet. Genauso groß ist der Anteil für Wohnen, Städtebau und Verkehr. Für das Baugebiet Krummer Morgen soll in diesem Jahr die Vermarktung starten, für das Baugebiet Wiedbusch in Neindorf und im Fuhrenkamp in Vorsfelde beginnen die Vorbereitungen. Im Wiesengarten in Reislingen stehen die Abschlussarbeiten und die Konzeptionierung des „Grünenangers“ bevor.

Sonnenkamp: Die Stadt investiert allein in die Planungen in diesem Jahr 715 000 Euro. Quelle: Boris Baschin

Für den „Sonnenkamp – Neue Mitte“ hat die Stadt im Haushalt 230 000 Euro vorgesehen. In diesem Jahr soll das Gutachterverfahren starten. Für sämtliche erforderliche Planungskosten sind für den Sonnenkamp in 2022 sind Mittel in Höhe von 715 000 Euro angemeldet worden.

Spagat zwischen Investitionen und Einsparungen

Für städtische Gebäude, Grundstücke und die Verwaltung sind 10,8 Prozent des Investitionsvolumens vorgesehen, für die allgemeine Finanzwirtschaft 3,7 Prozent sowie für Wirtschaft und Digitalisierung 3,6 Prozent aus. In Umwelt und Erholung fließen 2,8 Prozent sowie für Arbeit und Soziales 1,6 Prozent, ein Prozent für Kultur, Kulturstätten und historische Gebäude.

Weilmann betonte die Bedeutung der Investitionen trotz der finanziellen Lage der Stadt. Man müsse einen Spagat schaffen zwischen Einsparungen und Investitionen für die Zukunft. „Uns muss klar sein, dass Wolfsburg nur der starke Wirtschaftsstandort bleiben wird, wenn wir uns krisenfest und zukunftssicher weiterentwickeln.“ Dazu gehöre auch die Aufwertung der Zentren von Wolfsburg, Fallersleben und Vorsfelde, die größtenteils aus Fördermitteln gestemmt werden soll.

Von Christian Opel