Übermut tut selten gut: Dies erfuhr ein 16 Jahre alter Jugendlicher aus Wolfsburg, der am Montagnachmittag aus einer Gruppe heraus zwei Polizeibeamte beleidigte.

Die Beamten waren gegen 15.42 Uhr in einem Funkstreifenwagen auf der Frankfurter Straße in Richtung Fallersleben unterwegs, als sie an einer Gruppe von Jugendlichen vorbeifuhren, die an einer Bushaltestelle standen. Aus dieser Gruppe heraus habe ihnen plötzlich ein Jugendlicher während des Vorbeifahrens beide erhobenen Mittelfinger gezeigt, teilte ein Polizeisprecher mit.

Der 16-Jährige versuchte zu fliehen, aber die Polizisten waren schneller

Die Beamten kehrten um und konnten die Gruppe der Jugendlichen wenig später antreffen. Hier bekamen sie Hinweise auf die Identität des Täters. Dabei sollte es sich um einen 16 Jahre alten Wolfsburger handeln. „Auch der Täter konnte wenig später angetroffen werden. Als dieser versuchte zu fliehen, waren die Beamten schneller und schnappten sich den Übermütigen“, so der Polizeisprecher. Er sei von Zeugen eindeutig als der Täter identifiziert worden. Den 16-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Beleidigung.

