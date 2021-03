Wolfsburg: 14 Neuinfektionen mit Corona

Wolfsburg

Die Stadt Wolfsburg meldet am Dienstag 14 Neuinfektionen mit Corona. Das sind zwei weniger als am Montag. Die Inzidenz steigt auf 53,1.

Die Gesamtzahl der Infizierten seit Ausbruch der Pandemie beträgt damit 2188 in der VW-Stadt, davon gelten 1936 Personen als genesen. An oder mit Corona verstorben sind 72 Menschen und aktuell laufende Fälle gibt es 180. In den letzten sieben Tagen sind 66 Personen positiv auf das Virus getestet worden.

Deutschland setzt Impfungen mit dem Covid-19-Impfstoff von AstraZeneca vorerst aus, das wird sich auch in Wolfsburg bemerkbar machen. Im CongressPark wurden bisher mehrere Impfstoffe genutzt, einer fällt nun fürs Erste aus – auch für die Personen, die eine erste Dosis davon schon erhalten haben.

