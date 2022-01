Wolfsburg

14 Millionen Gäste im Badeland: Familie Werneke aus Kalbe in Sachsen-Anhalt knackte am Freitag um kurz nach 10 Uhr den Besucher-Rekord. Betriebsleiter Uwe Winter und Gesundheitsdezernentin Monika Müller überraschten Mama Christine (37), Papa Michael (39) und die Kinder Marie (14) und Pascal (11) am Eingang mit Geschenken.

Die Familie freute sich über einen aufblasbaren Ball, Handtücher und einen Gutschein über 100 Euro. Zudem war der Verzehr für das Quartett an dem Tag frei. Die vier seien das letzte Mal vor zwei Jahren im Badeland gewesen. „Wir haben uns schon sehr auf diesen Besuch gefreut und dann erleben wir auch noch so eine Riesenüberraschung“, sagte Christine Werneke.

Viele Gäste aus Sachsen-Anhalt im Wolfsburger Schwimmbad

Der jüngste Rekord-Besucher, Pascal, wollte so schnell wie möglich in das Wellenbad, seine Eltern und seine Schwester wollten die Kombination aus Sport- und Spaßbereich genießen. Dass im Badeland am Freitag der 14-millionste Gast kommt, entdeckte die Badleitung nur einen Tag vorher durch Zufall. „Wir haben uns die Statistik von 2021 angeschaut und dabei ist uns aufgefallen, dass die 14-Millionen-Marke geknackt wird“, erzählt Winter.

Das Badeland ist sehr beliebt: Nach Angaben der Betriebsleitung kommen viele Gäste aus Sachsen-Anhalt und Hannover. Quelle: Boris Baschin

Das Badeland feiert in diesem Jahr übrigens doppeltes Jubiläum – vor 45 Jahren, am 15. April 1977, wurde das Spaßbad im Allerpark eröffnet. Ende der 90er brannte es komplett ab und wurde in den folgenden Jahren ganz neu erbaut. Die Neueröffnung fand vor 20 Jahren am 2. Februar 2002 statt. Und seitdem erfreut es sich großer Beliebtheit, die Besucher stammen nicht nur aus Wolfsburg, sondern kommen aus der gesamten Region.

35 Prozent der Badeland-Gäste kommen aus Sachsen-Anhalt

Das belegen die Angaben, die bei der Online-Reservierung der Tickets gemacht werden müssen. Die Karten fürs Badeland müssen wegen Corona online bestellt werden, dabei geben die Gäste ihre Postleitzahl und das Alter angeben. 35 Prozent der Gäste kommen aus Sachsen-Anhalt, aus Hannover kämen auch einige. Zudem würden Familien mit Kleinkindern das Badeland am meisten besuchen.

Badeland Wolfsburg feiert 20. Geburtstag

Die Eintrittskarten werden für fünf Tage im Voraus freigeschaltet werden. 1200 Tickets können am Tag verkauft werden. Momentan sei das Schwimmbad immer ausgebucht. Monika Müller, Dezernentin für Soziales und Gesundheit, freut sich über den Besucherrekord. Allerdings warteten die Vertreter von Badeland und Stadt am Freitagmorgen auf mögliche neue Corona-Beschlüsse. „Eventuell müssen die Besucherzahlen und die Öffnungszeiten im Schwimmbad wieder angepasst werden“, so Müller.

Das Badeland Wolfsburg im Jahr 1991: Die Feier zum 20. Geburtstag kann wegen Corona nicht so groß ausfallen. Quelle: Manfred Hensel

Am 2. Februar feiert das Badeland also seinen 20. Geburtstag. „Wegen der Pandemie gibt es keine große Feier, wir wollen mit der Zahl 20 spielen", sagt Müller. Wahrscheinlich können sich die Gäste auf eine Kampagne in den sozialen Medien freuen. Mehr wollte Betriebsleiter Winter noch nicht verraten. „Da momentan nicht so viele Besucher wie üblich ins Badeland können, wollen wir eine Aktion starten, an der dennoch einige teilnehmen können", betont Winter.

