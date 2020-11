Wolfsburg: 13 Corona-Neuinfektionen – zwei Patienten auf Intensivstation

Wolfsburg

Die Corona-Warnampel in Wolfsburg bleibt weiter rot. Am Donnerstag meldete die Stadt 13 bestätigte Neuinfektionen. In den vergangenen sieben Tagen wurden 79 Wolfsburger neu positiv getestet. Demnach liegt der Inzidenzwert nach Angaben der Stadt bei 63,5 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in einer Woche.

Die Gesamtzahl der nachweislich Infizierten stieg auf 729, davon gelten 571 als genesen und 106 als laufende Fälle. 52 Menschen sind in Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion gestorben. Nach Angaben des DIVI-Intensivregisters wurden am Donnerstagnachmittag zwei Corona-Patienten auf der Intensivstation des Wolfsburger Klinikums behandelt, davon wird einer künstlich beatmet. Hunderte Wolfsburger befinden sich derzeit als Infizierte oder Kontaktpersonen in Quarantäne. In mehreren Kitas und Schulen in Wolfsburg gibt es Einschränkungen aufgrund von Corona-Fällen.

