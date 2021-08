Wolfsburg

Ein schneller Pieks vor dem Besuch im Stadion: Um den Anreiz zur Impfung gegen das Coronavirus zu erhöhen, haben die Stadt und der VfL Wolfsburg am Samstag rund um das Testspiel der Wölfe gegen Atlético Madrid eine gemeinsame Aktion gestartet: 110 Personen ließen sich im Fanhaus an der ­V­­­W-Arena impfen.

Das Angebot richtete sich nicht nur an Fans, die das Spiel gegen den spanischen Meister im benachbarten AOK-Stadion sehen wollten, sondern an alle Bürgerinnen und Bürger ab zwölf Jahren. Zum Einsatz kamen die Vakzine von Biontech und Johnson & Johnson. Die Bilanz der Stadt fällt nach der Aktion knapp aus: „Das Credo lautet nach wie vor: Jede Impfung zählt“, betont Stadtrat Andreas Bauer.

Das Impftempo hat deutlich abgenommen

Er hatte schon in der vergangenen Woche erklärt, dass das Interesse an den Vakzinen in Wolfsburg merklich zurückgegangen sei. Mit dieser Entwicklung ist die VW-Stadt nicht allein: Am Montag berichtete die Nachrichtenagentur dpa, dass das Impftempo derzeit bundesweit so gering sei wie seit Monaten nicht mehr. Die Zahl der Erstimpfungen ist laut Gesundheitsminister Jens Spahn so niedrig wie zuletzt im Februar. Damals gab es allerdings im Gegensatz zu heute nicht genügend Impfstoff.

Über die Hälfte der Wolfsburger ist vollständig geimpft

Bundesweit sind 61,7 Prozent der Menschen mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft. In Wolfsburg liegt die Quote bei 62 Prozent. Bei den Zweitimpfungen hat die VW-Stadt in der vergangenen Woche die 50-Prozent-Marke geknackt: Am Sonntag waren 52,7 Prozent der Bürgerinnen und Bürger vollständig geimpft.

Das nachlassende Interesse an den Impfungen spiegelt sich derweil auch bei der Terminvergabe des Landes wider: Es hat die Wartelisten für Termine mittlerweile geschlossen. Sollte in einem Impfzentrum kein Termin verfügbar sein, bittet das Land die Betroffenen, „es in einigen Tagen erneut zu versuchen“. In Wolfsburg waren am Montag tatsächlich keinerlei Termine erhältlich. Wann wieder Erstimpfungen möglich sind, ist derzeit unklar. Eine entsprechende Nachfrage der WAZ bei der Stadt blieb bis zum Abend unbeantwortet. Auch weitere Impfaktionen hat die Verwaltung vorerst nicht angekündigt.

Von Melanie Köster