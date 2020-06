Wolfsburg

Am Freitag, 19. Juni, und Samstag, 20. Juni, laufen keine Filme im Wolfsburger Autokino. Die Veranstalter haben die Vorstellungen auf dem Parkplatz im Vogelsang im Laufe des Nachmittags abgesagt, da schlechtes Wetter angesagt ist. Die Ticketinhaber wurden bereits informiert und bekommen das Geld zurück. Die Gewinner der WAZ-Freikarten können sich eine andere Vorstellung aussuchen.

Am Ende blieb den Veranstaltern Jan Schroeder (Esplanade), Simon Jetzke (DJ), Leif Boltz (Delphin Palast) und Heiko Meyer (DM-Elektronik) keine andere Wahl. Sie haben sich aufgrund des Wetters auf eine Absage des Autokinos verständigt. „Auch wenn es jetzt noch freundlich aussieht, wir wollen es nicht riskieren. Besonders mit Blick auf den starken Wind“, so Jetzke.

Tickets werden erstattet

Im Wolfsburger Autokino sollten bis zum 4. Juli 16 Filme gezeigt werden. Am Freitag, 19. Juni, wären die Filme „Mad Max – Fury Road“ um 20.30 Uhr und „The Dark Knight“ um 22.30 Uhr über die Leinwand geflimmert. Zudem fallen die Filme am Samstag aus. An dem Tag wäre „Skyfall“ um 20.30 gezeigt worden und „Es“ um 23.30 Uhr.

Die Besucher wurden von dem Ausfall informiert, auch die Erstattung der Tickets laufe laut Jetzke bereits. Die WAZ hat für die Vorstellungen jeweils zwei Tickets für zwei Autos verlost. Dieser Gewinn verfällt selbstverständlich nicht. Dieses wurde den Wolfsburgern – soweit sie erreicht wurden – auch mitgeteilt. Die Gewinner können sich auf der Internetseite des Delphin-Palast unter www.delphin-palast.de das Programm anschauen und sich für eine andere Vorstellung entscheiden. Anschließend können sie beim Kino unter Telefon (05361) 3070507 anrufen und ihre Wünsche angeben.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig