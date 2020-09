Wolfsburg

Im Zimmer von Lutz (49) stehen ein Bett, eine Spüle und ein Tisch. Zwölf trostlose Quadratmeter hat er zum Leben. Und doch ist es sein Zuhause und das seines Hundes Leika. Der Wolfsburger lebt seit zwei Jahren in der Obdachlosenunterkunft in der Borsigstraße. Genauso wie Christa, die seit 13 Jahren in der Unterkunft wohnt. In dieser Woche erinnert der „Tag der Wohnungslosen“ an Menschen am Rande der Gesellschaft. Im WAZ-Interview berichten zwei Wohnungslose aus der Borsigstraße, über ihr Leben zwischen Scham und Dankbarkeit.

Christa und Lutz, ein Leben in der Borsigstraße, kann man das aushalten?

Lutz: Ja, es ist hier besser als auf der Straße zu leben oder unter einer Brücke zu wohnen. Ich möchte hier bleiben und erstmal keine eigene Wohnung haben. Mein Hund darf in der Unterkunft bei mir sein, das ist das Wichtigste und dafür bin ich dankbar. Ohne ihn wäre ich aber auch nicht hier geblieben.

Christa: Ich möchte weg, aber ich bin hier gefangen, so ist es doch. Das Geld reicht nicht für eine eigene Wohnung. Aber ich fühle mich in der Unterkunft nicht wohl. Das ist kein Wohnen, wenn man in einem Zimmer isst, schläft und lebt. Und ich schäme mich dafür, in der Borsigstraße zu sein.

Wie kam es dazu, dass ihr in der Unterkunft gelandet seid?

Christa: Mein damaliger Freund hat in der Unterkunft gewohnt, ist aber inzwischen verstorben. Anfangs war ich nur ab und zu in der Borsigstraße, wenn ich ihn besucht haben. Aber er wollte, dass ich bei ihm bleibe – hat mir die Pistole auf die Brust gesetzt: Er sagte, entweder du bleibst oder ich trenne mich von dir. Ich blieb. Meine Wohnung habe ich aufgegeben und ich bin nicht mehr zur Arbeit gegangen. Damals habe ich noch als Chemiefacharbeiterin in Göttingen gearbeitet. Heute bereue ich das alles.

Hilfe für Wolfsburger Wohnungslose Es ist eine „Herzenssache“ , sagt Monika Schmidt, die sich seit 30 Jahren gemeinsam mit ihrem Mann Wolfgang als Ehrenamtliche der Caritas für Wohnungs- und Obdachlose in Wolfsburg stark macht. Einkaufen, Behördengänge und jederzeit ein offenes Ohr - das Ehepaar ist unermüdlich im Einsatz. Sie weisen auf einen Missstand in der Betreuung von Obdachlosen hin: Die ärztliche Versorgung der Menschen ist kritisch. Deshalb sucht das Paar einen Mediziner, der etwa einmal im Monat in der Unterkunft eine ärztliche Versorgung - etwa in Form einer offenen Sprechstunde - anbieten würde. Ebenso sei auch die zahnärztliche Versorgung der Bewohner sehr bedenklich. Ärzte können sich an das Ehepaar unter 0157 / 753 172 63 wenden.

Lutz: Mir wurde meine Wohnung gekündigt. Ich hatte Mietschulden. Natürlich habe ich davor Mahnungen bekommen, aber ich habe mich darum nicht gekümmert. Kurz davor ist meine Mutter gestorben. Ich habe sie fünf Jahre lang gepflegt, auch gewaschen. Als sie gestorben ist, kam ich nicht mehr klar. Mir ging es sehr schlecht. Ein eigenes Einkommen hatte ich nicht. Ich habe nach meinem Hauptschulabschluss als Jungarbeiter bei VW gearbeitet. Da war ich 17 Jahre alt. Doch mir wurde gekündigt, die Gründe weiß ich nicht. Danach habe ich nicht mehr gearbeitet.

Keinen Job, keine Wohnung und Ablehnung von Mitmenschen... Darauf soll der „Tag der Wohnungslosen“ aufmerksam machen. Hilft euch das?

Lutz: Ja, ein bisschen schon. Wir dürfen nicht in Vergessenheit geraten. Und ich wünsche mir mehr Toleranz von anderen Menschen. Gerade auch bei der Arbeitssuche. Es gibt einen Grund, warum ich hier lebe. Doch ich bekomme einen Stempel aufgedrückt, wenn ich mich bewerbe. Einfach, weil ich in der Borsigstraße wohne. Aber ich möchte gesehen werden.

Christa: Ja, genau so ist es. Ich habe viele Jobs gemacht, bei der Tafel habe ich auch ehrenamtlich geholfen. Und in einer Spielhalle habe ich gearbeitet. Doch die meisten Jobs haben nicht lange gehalten. Und es ist oft so, dass ich sie gar nicht erst bekomme. Wer in der Borsigstraße wohnt, bleibt eben auch dort.

Wohnungslos in Wolfsburg: Die Fakten Die Stadt Wolfsburg kann in der Obdachlosenunterkunft in der Borsigstraße zwischen 160 und 180 Menschen aufnehmen. Derzeit leben 97 Personen in der Unterkunft. Im vergangenen Jahr waren es 113 Menschen (2018: 126). „Nichtsesshafte“ werden vom Tagestreff „Carpe Diem“ in der Poststraße 39, Tel. (05361) 29 13 14, betreut und von der Stadt in der Obdachlosensiedlung Borsigstraße. Wie viele Obdachlose in Wolfsburg auf der Straße leben, ist der Stadt nicht bekannt. Sie können im städtischen Übernachtungsheim in der Borsigstraße übernachten. Dafür wird ein Betrag von 1,50 Euro fällig. Die Stadt geht damit nach eigener Aussage sehr großzügig um: Wer nicht zahlen könne, brauche das nicht tun. Obdachlose können drei Tage hintereinander im Übernachtungsheim schlafen. Am vierten Tag werden sie in der Obdachlosenunterkunft, die ebenfalls in der Borsigstraße ist, untergebracht. In öffentlichen Anlagen oder Straßen ist das Übernachten nach der Verordnung über die öffentliche Sicherheit der Stadt Wolfsburg verboten. Polizei und städtischer Ordnungsdienst sprechen bei Bedarf Platzverweise aus. Hinweis: Die Begriffe „Wohnungslose“ und „Obdachlose“ werden im täglichen Sprachbrauch oft synonym verwendet. Obdachlosigkeit ist jedoch ein Teil der Wohnungslosigkeit. Obdachlos sind Menschen, die keinen festen Wohnsitz und keine Unterkunft haben. Sie übernachten im öffentlichen Raum. Als Wohnungslose werden Menschen bezeichnet, die keinen Mietvertrag haben. Sie leben beispielsweise in einer Notunterkunft oder in einer kommunalen Einrichtung.

Von Nina Schacht