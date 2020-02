Vorsfelde

Bei einem Wohnungseinbruch in Vorsfelde haben Unbekannte am Freitagabend einen Tresor gestohlen. Was die Diebe dabei erbeuteten, steht nach Angaben der Polizei Wolfsburg noch nicht fest.

Die Einbrecher gelangten in der Zeit zwischen 20.45 Uhr und 23.45 Uhr auf bisher nicht bekannte Weise in das Mehrfamilienwohnhaus in der Wilhelm-Busch-Straße. Dort brachen sie gewaltsam die Eingangstür zu einer Wohnung im Erdgeschoss auf. Anschließend durchsuchten sie die gesamte Wohnung. Der Bewohner hielt sich zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause auf.

Der Möbeltresor war nicht weiter befestigt

Dabei fiel den Tätern laut Polizei auch ein nicht weiter befestigter Möbeltresor in die Hände, den die Diebe mitnahmen. Anschließend verließen die Unbekannten die Wohnung über den Balkon.

Zeugen melden sich bei der Polizei in Vorsfelde unter Telefon (0 53 63) 99 22 90.

