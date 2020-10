Wolfsburg

Wohnungen aus Stein- und Holzbauweise, teilweise mit Gärten und sonst Balkonen: So sollen die neuen Wohnungen in der Dessauer Straße aussehen. Geplanter Baubeginn ist Anfang 2022, möglicherweise auch schon Ende nächsten Jahres. Die Kosten für den Neubau liegen bei rund 30 bis 40 Millionen Euro, sagte Neuland-Chef Hans-Dieter Brand am Donnerstag

Gemeinsam mit Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide informierte Brand vor dem Stadtteilbüro in Westhagen über den Neubau. Dort hängen auch die Entwürfe aus. Die Ausschreibung dazu gewannen die Architekten Partner und Partner aus Berlin mit dem Entwurf zu Holzhybridhäusern in modularer Bauweise.

Anzeige

Kein Keller, dafür Abstellflächen auf den Geschossen

Nach dem Abriss der Hochhäuser in der Dessauer Straße sollen hier künftig verschiedene Wohnmöglichkeiten angeboten werden. „Die Wohnungen werden ein bis fünf Zimmer haben, der Quadratmeterpreis steht derzeit noch nicht fest“, so der Neuland-Geschäftsführer. 130 bis 140 Wohnungen sollen es werden.

Die Zimmer sind quadratisch und haben etwa gleiche Größen, so dass die Nutzung als Wohn-, Kinder- und Schlafzimmer variabel ist. Einen Keller gibt es nicht, dafür Abstellmöglichkeiten auf den Geschossen an den Wohnungen. Für Fahrräder gibt es gesonderte Stellflächen.

Die Geschosshöhe variiert. Vorgeschrieben sind laut dem Städtebau höchstens sieben Geschosse, maximal fünf werden es. Die Fassade wird voraussichtlich aus einer Holzbaukonstruktion sein, Treppenhäuser und Decken der Wohnungen sollen aus Stein gebaut werden. Die genaue Planung wird noch ausgearbeitet. Die Anordnung der vier Gebäude soll die Nachbarschaft stärken, da eine Sicht auf das Geschehen der Innenhöfe möglich ist. Zudem wird ein Quartierstreff eingerichtet, eventuell auch ein Café.

In Westhagen werden neue Wohnungen gebaut – eine Bildergalerie:

Zur Galerie In Westhagen werden bis zu 140 neue Wohnungen gebaut. Der Abriss ist des alten Gebäudes ist bereits beendet.

„Alle Wohnungen sind barrierefrei, eventuell bieten wir auch ein betreutes Wohnen an“, so Brand. Sozialer Wohnungsbau wird an der Dessauer Straße kein Thema sein. „In Westhagen gibt es schon viele günstige Wohnungen“, betont der Neuland-Chef.

Bereits komplett abgerissen ist der einst 14-stöckige Bau in der Dessauer Straße. „Der Bebauungsplan wird im kommenden Jahr qualifiziert“ so Hirschheide. Dann starte die Neuentwicklung des Westhagener Zentrums mit einem qualitativen Wohnungsbau, der Teil des Förderprogramms „ Soziale Stadt ist“.

Freie Fläche: Hier stand der Gebäudekomplex. Quelle: PartnerundPartner/Nina Schacht

Wer sich über die Bebauung informieren möchte, kann das noch bis Donnerstag, 15. Oktober, im Stadtteilbüro im Einkaufszentrum tun. Die Mitarbeiter Tania Salas und Daniel Schertel informieren über den Neubau. Bewerbungen für die Wohnungen sind etwa ein halbes Jahr vor Fertigstellung der Wohnungen bei der Neuland möglich.

Von Nina Schacht