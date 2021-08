Wolfsburg

Zieht es Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) von Hannover nach Wolfsburg? Zumindest besichtigte der Landesvater am Donnerstag eine Drei-Zimmer-Wohnung im Laagberg. Allerdings nicht, um dort einzuziehen, sondern um sich beim Wahlkampf-Besuch über das Neuland-Wohnprojekt „Wohnen für alle“ zu informieren. Nachahmenswert, fand der Ministerpräsident.

Dank Bau-Kooperation, Modulbauweise und den Verzicht auf Unterkellerung habe man die Wohnungen am Schlesierweg hochwertig, günstig und schnell bauen können, so Neuland-Sprecherin Janina Thom. Nach eineinhalb Jahren sei der Bau abgeschlossen gewesen, inzwischen seien alle der größtenteils geförderten Wohnungen vermietet. Mietpreis: 6,10 Euro je Quadratmeter. Statt der üblichen 4000 bis 4500 Euro hätten die Baukosten je Quadratmeter nur 2800 Euro betragen. Möglich machten das auch Fördermittel des Landes.

Video vom Treffen am Schlesierweg:

„In meinem nächsten Leben werde ich kritischer Journalist“

Wie viel der insgesamt 11,8 Millionen Euro Baukosten denn gefördert wurden, wollte Weil wissen. Neuland-Aufsichtsratsvorsitzende Immacolata Glosemeyer (SPD) musste passen, versprach aber nachzuliefern. „In meinem nächsten Leben werde ich kritischer Journalist“, scherzte Weil und versprach zugleich, bei der nächsten Gelegenheit beim Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft (VDW) für das Verfahren zu werben: „Ich begreife nicht, warum die anderen Wohnungsgesellschaften das nicht auch machen.“

Besuch in der Backstube von Cadera

Weiter ging es zu Cadera in Reislingen, wo Geschäftsführer Hendrik Wolf-Doettinchem durch die Backstube führte. 30 unterschiedliche Kuchen und Tortensorten würden dort produziert und dafür in der Woche 30 Tonnen Mehl verarbeitet. „Wir stellen täglich alles frisch selbst her“, so der Cadera-Chef. Dafür setze man auf regionale Lieferanten. Von der Produktion über die Logistik bis zum Verkauf sei das Unternehmen mit mehr als 200 Mitarbeitenden für die gesamte Wertschöpfungskette zuständig.

Beim Besuch des Ministerpräsidenten ging es aber nicht nur um lasergesteuerte Schneidemaschinen fürs Backwerk und den Unterschied von Stück und Schnitte (ersteres von der Torte, letzteres vom Blech), sondern auch um ein Wolfsburger Sorgenkind. Weil, Glosemeyer und OB-Kandidatin Iris Bothe sprachen zusammen mit dem Cadera-Chef sowie City-Galerie-Manager Andreas Schwarzkopf über die Entwicklung der Innenstadt. „Die Porschestraße ist das Herz der Stadt, das aber nicht mehr richtig schlägt“, sagte Bothe.

Diskussion über Innenstadt im Wandel

Für eine zukunftsfähige Innenstadt brauche es einen Mix aus Handel, Gastronomie, Kultur und Wohnen. Ein „Business-Improvement-District“ (BID) soll es richten: Eigentümer und Unternehmer sollen gemeinsam daran arbeiten, die Aufenthaltsqualität in der Porschestraße zu steigern. „Wir erhoffen uns, dass das WIR-Gefühl der Wolfsburger gesteigert wird“, so Wolf-Doettinchem. Ein Problem seien die vielen Erbbaugrundstücke und die kleinteilige Eigentümerschaft. Auch hemme eine „Überbürokratisierung“ die Entwicklung. Schwarzkopf sprach von „viel Aufholpotenzial bei den Umsätzen“ nach der Corona-Krise. Ein BID sei der Schlüssel, um den Handelsstandort nachhaltig nach von zu bringen.

Keine schlechte Idee, fand der früherer Hannoveraner Oberbürgermeister Weil. Ein BID könne mehr Schwung in die Entwicklung der Innenstadt bringen. Das Land versuche mit einem 100-Millionen-Euro-Programm aus EU-Coronahilfen, bei der Umstrukturierung der Innenstädte zu helfen. Auch kommunale Einkaufsportale könnten helfen.

Von Christian Opel