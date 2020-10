Wohnbauoffensive: Stadt Wolfsburg ist von Zielmarke noch weit entfernt

Wolfsburg

6000 Einträge gibt es auf den Wartelisten für Grundstücke der Stadt Wolfsburg sowie für Mietwohnungen bei Neuland, Volkswagen Immobilien (VWI) und Allertal. Wohnraum in der VW-Stadt ist gefragt. Das lässt die Preise steigen und führt mit knapp 80 000 Einpendlern zu mehr Staus auf den Straßen. Die Stadt zog am Dienstag nun eine Zwischenbilanz für die vor acht Jahren gestartete Wohnbauoffensive.

In den vergangenen acht Jahren sind 2500 Wohneinheiten entstanden

Die trug damals den Titel „Masterplan 2020“ mit dem Ziel, bis zu diesem Jahr 6000 Wohneinheiten zu schaffen. Davon ist die Stadt noch weit entfernt. Bis Ende des vergangenen Jahres wurden knapp 2500 Wohnungen und Häuser geschaffen. Trotzdem sieht sich die Stadt auf einem guten Weg, die vor zwei Jahren neu ausgegebene Zielmarke von 10 000 Wohneinheiten bis 2025 zu schaffen. „Dazu stehen wir auch heute noch“, sagte Wolfsburgs Oberbürgermeister Klaus Mohrs.

Anzeige

„Wohnraum-Entwicklung hat lange Vorlaufzeiten. Aber so langsam ernten wir die Früchte“, sagte Marcel Hilbig, Leiter des Referats Stadtentwicklung. Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide verwies auf die großen Projekte Hellwinkel-Terrassen mit 750 und Steimker Gärten mit 1800 Wohneinheiten. Am Mittwoch soll der Spatenstich für das Mega-Baugebiet Sonnenkamp mit weiteren 3000 Wohneinheiten gesetzt werden. Aber auch die vielen kleinen Bauprojekte wie Wohnen am Stadtwald seien wichtig, erklärte Hirschheide, sie machten ein Drittel der Gesamtentwicklung aus. Wichtig sei es, gemischte Wohngebiete mit Eigentums- und Mietwohnungen sowie Ein- und Mehrfamilienhäusern zu schaffen.

Verwaltung sieht nur moderaten Anstieg bei Mieten der drei Wohnungsgesellschaften

„Es war für mich eine schmerzliche Erfahrung, welche Planungszeiträume benötigt werden, um den Wohnungsbau so anzukurbeln, dass es spürbar ist“, sagte Mohrs. Stadtbaurat Hirschheide zog das Fazit: „Wohnungsbau ist eine dauerhafte Aufgabe, die Kommunen leisten müssen“. Immerhin seien die Mieten der drei Wohnungsgesellschaften, in deren Hand sich 60 Prozent des Mietwohnungsmarkt befinden, nur moderat gestiegen auf heute 6,10 Euro je Quadratmeter im Durchschnitt des Bestands und 6,80 Euro bei der Neuvermietung. Das sei auch dem Neubauprogramm zu verdanken, das in einer Phalanx mit Stadt, Politik, Wohnungsgesellschaften, VW und Projektentwicklern aufgezogen worden sei.

Wolfsburg will Mietpreisbremse erhalten In der Neufassung der niedersächsischen Mieterschutzverordnung soll Wolfsburg aus der Mietpreisbremse herausfallen. Die Stadt hingegen bittet in einer Stellungnahme das Land um die Verlängerung der Mietpreisbremse bis 2025. Die Verwaltung bewertet den hiesigen Wohnungsmarkt nach wie vor als angespannt. Das auf ganz Niedersachsen ausgerichtete Analysemodell der ­N-Bank berücksichtige nicht die Besonderheiten des Wohnungsmarktes in der VW-Stadt. „Natürlich zeigt die große Wohnbauoffensive erste Wirkung. Von einer spürbaren Marktentspannung kann jedoch erst in den nächsten Jahre ausgegangen werden, wenn deutlich mehr Baufertigstellungen als in den vorangegangenen Jahren über die großen Wohnbauentwicklungen in der Stadt auf den Markt kommen“, heißt es in der Stellungnahme.

Die Stadt Wolfsburg hat fast so viele Beschäftigte wie Einwohner

Hilbig erläuterte, dass die dynamische Entwicklung der Stadt in den Nuller Jahren kaum für die Entwicklung der Bevölkerung genutzt werden konnte. Nach Reislingen seien kaum noch neue Mietwohnungen gebaut worden, gleichzeitig die Zahl der Beschäftigten stark gestiegen. Doch es sei erst spät wieder begonnen worden, systematisch Wohnungen zu errichten. Im Ergebnis gibt es nun fast so viele Beschäftigte wie Einwohner – aus Sicht der Stadtplanung ein ungesundes Verhältnis. Schließlich brächten mehr Einwohner auch Steuereinnahmen und Umsatz in die Stadt. Die Zahl der Einpendler sei ebenfalls „exorbitant“ gestiegen, darum wolle man insbesondere Wohnungen nahe des Stadtkerns schaffen in der Hoffnung, dass die Menschen künftig vermehrt aufs Auto verzichten.

Zwischenbilanz der Wohnbauoffensive: Oberbürgermeister Klaus Mohrs (v.l.), Stadtbaurat Kai-Uwe Hirscheide und Marcel Hilbig, Leiter des Referats Stadtentwicklung. Quelle: Roland Hermstein

Dass die Wohnbauoffensive nach wie vor nötig ist, zeigten auch die langen Wartelisten mit Interessenten für Wohnungen und Baugrundstücke. „Wir haben einen hohen Nachfrageüberhang“, erklärte Hilbig. Auf dem Eigentumsmarkt steigen die Preise weiterhin rasant. Sie haben sich seit 2012 für Eigentumswohnungen verdoppelt auf mehr als 3000 Euro je Quadratmeter, auch die Preise für Ein- und Zweifamilienhäuser sind stark gestiegen. „Da kann von Entspannung leider nicht die Rede sein“, sagte Hilbig. Besonders bitter: „Wir verlieren auch Einwohner, weil sie nicht das finden, was sie möchten.“ Neben persönlichen Gründen sei auch ein Grund, dass es immer mehr Menschen mit unterschiedlichen Lebensstilen gebe, für die man auch das passende Angebot vorhalten müsse. Die gute Nachricht laut Hilbig: Jeder zweite, der wegzieht, kann sich auch vorstellen, wieder nach Wolfsburg zurückzukehren.

Von Christian Opel