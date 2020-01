Igitt: Bänke am Salzteich mit Kot beschmiert

Wohltberg

Das Video, das Sabine Redepenning aus Wolfsburg im sozialen Netzwerk Facebook hochgeladen hat, sorgt für Entsetzen und Abscheu: Der kurze Clip zeigt eine Bank am Salzteich, die wahrscheinlich mit menschlichem Kot beschmiert worden ist. Diese unerfreuliche Entdeckung machte die 58-Jährige bei einem Spaziergang mit ihrem Hund Neela und meldete sich bei WAZ.

Spaziergängerin ist regelmäßig mit ihrem Hund am Salzteich

Der „Fundort“ befindet sich auf der nördlichen Seite des Teiches. Dort wurden auf einer Steinmauer fünf Holzbalken befestigt, sodass einige Sitzgelegenheiten vorhanden sind. Auf zwei von diesen Bänken und auf der Mauer wurden mit Toilettenpapier menschliche Exkremente verteilt. „Ich bin entsetzt, wozu Menschen fähig sind“, sagt Redepenning. Sabine Redepenning ist regelmäßig mit ihrem Hund am Salzteich unterwegs.

Auch der Wolfsburger Bernd Gröber geht regelmäßig mit seinem Hund am Salzteich spazieren und sah die Verschmutzung. „Es ist eine Frechheit“, sagt er. Allerdings ist es für den Anwohner der Posener Straße nicht der erste Fall. „Vor kurzem war ein Haufen menschlicher Kot in Papier eingewickelt und lag in der Posener Straße“, sagt Gröber weiter.

Verwahrlosung am Salzteich auf der Tagesordnung

Laut Redepenning sei der Weg um den Teich immer sehr unaufgeräumt und schmutzig. „Ich habe noch nie gesehen, dass die Mülleimer leer sind. Im Gegenteil meistens quellen sie über.“ Daher wundere es die Anwohnerin aus der Schneidemühler Straße auch nicht, dass viele ihren Müll einfach daneben schmeißen.

Als ihr Mann Frank Redepenning einmal um den Teich ging, lagen zwei Glasflaschen neben einem Mülleimer. Am nächsten Tag waren diese Flaschen kaputt getreten und die Scherben lagen auf dem Weg. Damit sich keine Kinder und Tiere verletzen können, habe er die Scheiben aufgesammelt und entsorgt. „Es ist schade, dass diese Oase in der Stadt so verschandelt wird“, kritisiert Redepenning.

Die Mülleimer am Salzteich seien laut einer Anwohnerin regelmäßig überfüllt. Quelle: Sabine Redepenning

Stadt kann Strafanzeige wegen Sachbeschädigung stellen

Nach Angaben der Stadt Wolfsburg werden die Mülleimer wöchentlich geleert. „Aufgrund der Feiertage, insbesondere Silvester, ist ein vermehrtes Müllaufkommen vorhanden, welches nach und nach abgearbeitet wird“, erklärt Stadtsprecherin Monia Meier.

Da die Bank im städtischen Besitz ist, wird eine Reinigungsfirma mit der Säuberung beauftragt. Allerdings gebe es laut der Stadt keine ordnungsrechtlichen Möglichkeiten, Bußgelder aufzuerlegen. „Die Stadtverwaltung könnte eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung stellen und die Reinigungskosten den Verursachern in Rechnung stellen“, sagte Stadtsprecherin Monia Meier.

