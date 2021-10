Wölfe reißen vier Schafe: War es ein Pärchen?

Wolfsburg/Jelpke

Vier Schafe hat ein Wolf auf einer Wiese bei Jelpke zwischen Ehmen und Essenrode gerissen. Den Spuren nach zu urteilen, waren es sogar zwei Tiere, die in der Nacht zu Samstag auf der Wiese von Schafhalter Markus Engelbrecht (48) jagten. „Wenn das ein Pärchen war und wir hier den Beginn eine Rudelbildung hätten, wäre das eine Sensation“, sagt Wolfsburgs Jägerchef Ralph Schräder.

Von sieben Tieren haben nur drei überlebt, eines davon mit einem Biss in die Kehle. Engelbrecht brachte das Schaf noch am Samstag in die Tierklinik Königslutter. Jenes verletzte Schaf irrte am Samstagmorgen auf einem Rübenacker zwischen Jelpke und Klein Brunsrode umher. Durch Zufall entdeckte Jäger Kai Lindner, Hegeringleiter Fallersleben, das Tier. „Es war am vorderen Bereich blutig. Es kam sofort auf mich zugelaufen, schien zahm zu sein“, sagt Lindner.

„Allen Tieren wurde in die Kehle gebissen“

Diese Spur entdeckte Kai Lindner auf der Wiese. Quelle: Ralph Schräder

Er verständigte Markus Engelbrecht, der sein verletztes Tier abholte. Der Schafhalter fuhr mit bösen Vorahnung auf die Wiese bei Jelpke – und entdeckten die toten Schafe. „Allen wurde in die Kehle gebissen“, sagt Engelbrecht. „Das war kein schöner Anblick.“ Weil am Samstag kein Wolfsberater oder Veterinär erreichbar war, dokumentierte Kai Lindner die Sachlage und sicherte DNA-Spuren, die jetzt eingeschickt werden und am Ende Gewissheit geben, ob es sich tatsächlich im Wölfe gehandelt hat.

Drei Wolfsrudel im Landkreis Gifhorn In Wolfsburg gibt es noch ein bestätigtes Rudel, anders sieht es im Landkreis Gifhorn aus: Laut aktuellem Stand des Monitorings (Oktober 2021) unter dem Dach des niedersächsischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz sind drei Rudel bestätigt – in Steinhorst, Ringelah und Ehra-Lessien. „Der Wolf ist da und wird auch bleiben“, sagt Experte Joachim Remitz. In den letzten Jahren sind beim zuständigen Amt in Hannover für den Landkreis Gifhorn 35 Übergriffe und 105 gerissene Nutztiere amtlich. Im Jahr 2019/2020 kamen auf vier Wolfsattacken 44 getötete Nutztiere, 2020/2021 sind sieben Vorfälle mit insgesamt 33 gerissenen Tieren amtlich. Nach Abschluss des Monitoringjahrs 2019/2020 (1. Mai 2019 – 30. April 2020) sind in Deutschland 128 Wolfsrudel, 35 Wolfspaare und zehn residente Einzelwölfe bekannt, welche nach den nationalen Monitoringstandards erfasst wurden. Die Verbreitung und die Anzahl an Territorien beruhen auf den veröffentlichten Daten der DBBW.

Kai Lindner und Ralph Schräder indes haben schon jetzt keine Zweifel daran. Bemerkenswert: Es wurden Pfotenspuren in verschiedenen Größen entdeckt. „Das deutet auf ein Paar hin“, sagt Lindner. Vor wenigen Tagen habe es eine Wolfssichtung an der Mühlenriede in Mörse gegeben: Dort seien ein kleiner und großer Wolf unterwegs gewesen. Schräder sagt: „Wenn es ein Paar ist, wird es Nachwuchs bekommen. Und die bilden ein Rudel.“ Für Wolfsburg wäre das eine Premiere. Die nächsten Wolfsrudel gibt es im Landkreis Gifhorn.

Jägerchef Ralph Schräder (links) und Kai Lindner (rechts), Hegeringleiter Fallersleben. Quelle: Roland Hermstein

Üppiges Nahrungsangebot in der Nähe von Menschen

Dass sich Wölfe mittlerweile in der Nähe von Menschen wohlfühlen, obgleich sie scheue Tiere sind, hat einen einfachen Grund: Das Nahrungsangebot ist üppig. Deshalb brauchen die Tiere auch nicht mehr so große Reviere wie früher oder zwingend Waldflächen. „Es werden sich in ganz Deutschland immer mehr Wölfe in kleineren Revieren ansiedeln und ausbreiten“, sagt Schräder. Sogar in der Hauptstadt Berlin ist 2020 ein Wolf nachgewiesen worden: Das Weibchen mit Sender hat sich vier Tage lang am Rand des südöstlichen Stadtteils Adlershof aufgehalten.

Wölfe in der Döberitzer Heide bei Brandenburg: Auch in Wolfsburg könnte sich demnächst ein Rudel ansiedeln. Quelle: Ingolf König-Jablonski

Für Schafhalter Markus Engelbrecht ist der Tod seiner zahmen Tiere ein schmerzlicher Verlust. Ob er seine Schafe in Zukunft durch den Bau von Zäunen – das wird zwar vom Land gefördert, ist dennoch für kleine, private Schafhalter kostenintensiv – schützen will, weiß er noch nicht. Er macht sich ganz andere Gedanken: „Ich weiß gar nicht wie ich den Kindern im Ort sagen soll, dass ihre Schafe nicht mehr da sind...“

Bereits 2019 hat ein Wolf in Velstove Schafe gerissen. Das wurde später durch nachgewiesene Wolfs-DNA bestätigt.

Von Claudia Jeske