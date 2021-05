„Wölfchen-Café“: Eltern können sich in Videokonferenz informieren

Wolfsburg

Informationen rund um das erste Lebensjahr eines Babys erhalten frisch gebackene Mütter und Väter durch den Babybesuchsdienst der Stadt Wolfsburg – nun wird das Angebot um eine regelmäßige ­Video-Konferenz erweitert. Im „Wölfchen-Café“ können Eltern sich informieren und austauschen.

Normalerweise besuchen Fachkräfte des Babybesuchsdienstes die Familien zu Hause und informieren über die Entwicklung ihres Kindes, die zahlreichen Angebote vor Ort zu unterschiedlichsten Themenbereichen sowie zu Beratungs-, Unterstützungs-, Betreuungs- und Entlastungsmöglichkeiten. Aber auch Informationen zur Antragsstellung von Elterngeld, Kindergeld und zu den Anmeldeverfahren für Krippen- und Kindergartenplätzen erhalten die Eltern auf Wunsch. Darüber hinaus haben die Fachkräfte immer ein offenes Ohr für alle Fragen.

Infos am Telefon, online oder per Post

Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie sind Hausbesuche bei den Familien leider nicht möglich. Der Babybesuchsdienst hat sein Angebot daher auf Telefonberatung und ganz aktuell auf Onlineberatungen umgestellt. Die Familien können sich zudem das Informationspaket per Post zuschicken lassen.

Zusätzlich startet im Juni eine regelmäßige Informationsveranstaltung per Videokonferenz, in der die Fachkräfte einen Informations- und Austauschrahmen für interessierte Familien bieten – das sogenannte „Wölfchen-Café“. Die Einladungen dazu werden jeweils zusammen mit den Willkommensbriefen verschickt und auf der Homepage des Babybesuchsdienstes veröffentlicht.

Corona-Pandemie verunsichert Familien

„Wir haben festgestellt, dass die Corona-Pandemie bei vielen Familien eine zusätzliche Verunsicherung auslöst und sie vor weitere Herausforderungen im neuen Alltag mit dem Baby stellt. Dazu gehören Kurse, die nicht wie geplant stattfinden oder kurzfristig abgesagt werden, Großeltern, die nicht unterstützen können, oder der fehlende Austausch mit Familien in derselben Lebensphase. In dieser Zeit sind wir gerne weiterhin für die Familien ansprechbar, hören zu, informieren und beraten“, so Rosemarie Springer vom Babybesuchsdienst.

Eltern mit einem Baby im ersten Lebensjahr können sich per Mail an babybesuchsdienst@stadt.wolfsburg.de an den Babybesuchsdienst wenden, wenn sie einen Austausch oder eine Beratung in Anspruch nehmen möchten oder sich für das Willkommenspaket interessieren. Infos gibt es auch auf www.wolfsburg.de/fruehehilfen.

Von der Redaktion