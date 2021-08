Wolfsburg

Jetzt hat auch Wolfsburg einen Feierabendmarkt: Ab sofort stehen immer donnerstags Beschicker auf dem Vorplatz des Wolfsburger Bahnhofs. Zum Auftakt waren noch nicht alle elf Beschicker vor Ort, das Angebot kam bei den Kunden dennoch schon sehr gut an. Allerdings vermissen die Gäste etwas ganz Besonderes, was normalerweise zu jedem Markt dazu gehört...

Vor dem Stand „Songs eigenes Backwerk“ duftete es nach frischem Kuchen. Natalia Songs bot unter anderem Käsekuchen mit Walnüssen und Caramel überzogen, Törtchen mit schwarzen Johannisbeeren und Zitronenkuchen mit Baiser an. „Ich hoffe, dass ich viele Wolfsburger mit meinen Kuchen glücklich machen kann“, sagte sie.

Frischer Kuchen und Tomaten auf dem neuen Wochenmarkt

Ihr Mann Jong Ho Songs verkauft am Stand „Natalias Tomaten“ saisonale Tomatensorten. Eine Wolfsburgerin, die am Nordkopf arbeitet, kaufte vier Sorten für Salat und Tomatensoße. „Genauso stelle ich mir einen Markt vor“, sagte sie.

So groß ist die Auswahl auf dem Feierabendmarkt – eine Bildergalerie:

Zur Galerie Wolfsburg hat einen neuen Wochenmarkt: Marktbeschicker und Imbissstände stehen ab sofort immer am Donnerstag von 14 bis 19 Uhr auf dem Vorplatz des Wolfsburger Bahnhofs.

Kurt Uredat schaute sich mit seiner Frau den Markt an und probierte gleich ein Stück Kuchen. Von dem süßen Teilchen war er begeistert, vom Markt ein wenig enttäuscht. „Es sind zu wenig Buden und ein Imbissstand fehlt“, so der Wolfsburger. Auf dem Feierabendmarkt sollen eigentlich elf Wagen stehen, darunter zwei Imbisswagen.

Feierabendmarkt vor dem Wolfsburger Bahnhof

Am ersten Verkaufstag waren noch zwei Plätze frei. Ein Stand mit Oliven und der Imbiss mit frischen Hähnchen und Pommes fehlte. Marktbesucher konnten sich am Stand „Kroppkakor“ gefüllte Kartoffelklöße in verschiedenen Variationen aussuchen. Harry Ammon verkaufte Käse- und Wurst-Spezialitäten aus Tirol.

Beschicker Jörg Weber steht mit seinem Eier- und Geflügelhandel bereits in Westhagen auf dem Markt. „Das Konzept des späten Wochenmarkts ist sehr interessant“, findet Weber.

Beschicker haben schon Stammkunden in der VW-Stadt

Mohammad Ali Dadouch bietet beispielsweise Oliven, Fetakäse und Couscous-Salat mit Granatapfelkernen an. Seit 30 Jahren steht er auf dem Wochenmarkt in Vorsfelde, auf dem Hansaplatz und vor dem Wolfsburger Rathaus. „Ich hoffe, dass das Konzept gut klappt“, merkt der Beschicker an.

An diesen Tagen finden in Wolfsburg Wochenmärkte statt Dienstags: Brandenburger Platz, 8 bis 13 Uhr. Mittwochs: Rathausplatz und Fallersleben, 8 bis 13 Uhr. Donnerstags: Hansaplatz und Westhagen, 8 bis 13 Uhr; Bahnhofsvorplatz, 14 bis 19 Uhr. Freitags: Brandenburger Platz und Vorsfelde, 8 bis 13 Uhr. Samstags: Rathausplatz, Fallersleben und Detmerode, 8 bis 13 Uhr.

Bärbel Jürgens von der „Brotinsel“ hat im Laufe des Donnerstags viele Renner wie das Roggen-Dinkelbrot verkauft. „Man kennt unsere Qualität, daher kamen auch schon Stammkunden“, erzählte Jürgens.

Marktbesucher wünschen sich Obst und Gemüse

Der Feierabendmarkt wird speziell für Berufstätige und Pendler angeboten. Für Doris Hartrick genau das Richtige. Sie arbeitet in der Nähe und kaufte nach Feierabend ein. „Es gibt eine schöne Auswahl, aber ich vermisse einen Obststand“, so Hartrick.

„Die Auswahl ist gut, aber mir fehlt das Gemüse“: Sabine Wolpers kaufte beim Feierabendmarkt in Wolfsburg ein. Quelle: Boris Baschin

Sabine Wolpers aus Gifhorn war zur Durchreise in Wolfsburg, während ihres Zwischenstopps kaufte sie bei der Brotinsel ein und schaute sich um. „Ein Markt zu anderen Zeiten ist sinnvoll, aber es müsste mehr Gemüse angeboten werden“, sagte Wolpers.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig