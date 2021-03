Wolfsburg/Vorsfelde/Fallersleben

Die Osterfeiertage wirken sich auch auf einige Wochenmarkt- und Müllabfuhrtermine in Wolfsburg aus.

Die Wochenmärkte auf dem Brandenburger Platz und auf dem Schützenplatz in Vorsfelde werden anlässlich des Feiertages Karfreitag vorgezogen und finden am Donnerstag, 1. April, statt.

Samstagsmärkte bleiben bestehen

Am Ostersamstag, 3. April, laden die Märkte auf dem Rathausplatz, in Fallersleben und in Detmerode wie gewohnt zum Einkauf unter freiem Himmel ein.

Mülltermine werden umgeschichtet

Bedingt durch Karfreitag und die Osterfeiertage verschieben sich die Leerungen der grauen, grünen und blauen Abfallbehälter wie folgt:

Der Regelabfuhrtag, Karfreitag, 2. April, wird vorverlegt auf Donnerstag, 1. April.

Der Regelabfuhrtag, Ostermontag, 5. April, wird verlegt auf Dienstag, 6. April.

Der Regelabfuhrtag, Dienstag, 6. April, wird verlegt auf Mittwoch, 7. April.

Der Regelabfuhrtag, Mittwoch, 7. April wird verlegt auf Donnerstag, 8. April.

Der Regelabfuhrtag, Donnerstag, 8. April wird verlegt auf Freitag, 9. April.

Der Regelabfuhrtag vom Freitag, 9. April ist nicht verschoben.

Mülldeponie bleibt am Samstag geschlossen

„Abfallbehälter sind grundsätzlich bis spätestens 6 Uhr am Leerungstag bereitzustellen“, erinnert Stadtsprecherin Elke Wichmann. Alle Abholtermine mit feiertagsbedingten Verschiebungen sind auch im Entsorgungsplaner 2021 sowie im Internetangebot der WAS unter www.was-wolfsburg.de veröffentlicht.

Das Entsorgungszentrum Wolfsburg (EZW) im Weyhäuser Weg 3 in Fallersleben bleibt am Ostersamstag, 3. April, geschlossen. Abfälle können bis Gründonnerstag, 15.30 Uhr und dann wieder am Dienstag nach Ostern ab 8 Uhr angeliefert werden.

