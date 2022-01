Wochenmärkte und Baustellen: Der Dienstag in Wolfsburg

Wolfsburg

Was am Dienstag in Wolfsburg wichtig ist und worüber wir Sie als Leser der WAZ auf dem Laufenden halten, verraten wir Ihnen hier.

Prozess gegen Baumaschinen-Betrüger geht weiter:

– Vor dem Landgericht Braunschweig wird am Dienstag um 9 Uhr der Prozess gegen einen 37-jährigen Wolfsburger fortgesetzt. Er soll zusammen mit mehreren Komplizen Bagger, Radlader und Rüttelplatten unterschlagen haben. Dem Hauptangeklagten werden insgesamt 38 Straftaten, einem mutmaßlichen Mittäter 17 Delikte vorgeworfen. Von bislang mehr als 100 bekannten Fällen sollen laut der Staatsanwaltschaft nur ausschnittsweise Taten angeklagt worden sein. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Anklage auf mindestens 1,4 Millionen Euro.

Strategieausschuss tagt digital:

– Am Dienstag, 1. Februar, tagt um 16 Uhr der Ausschuss für Strategische Planung, Wirtschaft, Digitalisierung und Stadtentwicklung digital. Präsenzplätze für Besucher stehen aufgrund der Hygienevorschriften in Rathaus A, vierte Etage, Zimmer 415, Porschestraße 49, in in geringer Anzahl zur Verfügung. Auf der Tagesordnung steht unter anderem der Grundsatzbeschluss zur Teilnahme am Bundesprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“. Außerdem stellt die Verwaltung den Bevölkerungsbericht vor. Thema ist darüber hinaus die Situation auf dem Wohnungsmarkt.

Wochenmarkt am Brandenburger Platz:

– Auf dem Brandenburger Platz findet immer dienstags von 8 bis 13 Uhr ein Wochenmarkt statt. Händlerinnen und Händler aus der Region bieten regionale Produkte an.

Wochenmarkt in Wolfsburg: Am Dienstag kommen die Händlerinnen und Händler auf den Brandenburger Platz. Quelle: Boris Baschin

Autofahrer aufgepasst – Bauarbeiten auf der A 39:

– Seit Montag bis voraussichtlich Ende Juli 2022 wird auf der A 39 zwischen den Anschlussstelle Wolfsburg-West und Wolfsburg-Sandkamp die Fahrbahn in beiden Fahrtrichtungen erneuert. Zuerst erfolgen die Bauarbeiten in Fahrtrichtung Salzwedel und im Anschluss in Fahrtrichtung Braunschweig. Der Verkehr wird auf die Gegenfahrbahn umgeleitet.

Autofahrer aufgepasst: Auf der A 39 finden seit Montag Bauarbeiten zwischen den Anschlussstelle Wolfsburg-West und Wolfsburg-Sandkamp statt. Quelle: Roland Hermstein

„Ammonite“ im Hallenbad-Kino:

– Noch bis Mittwoch (mittwochs OmU) zeigt das Hallenbad-Kino das Drama „Ammonite“ mit Hollywoodstar Kate Winslet, los geht es um 20 Uhr. Es gilt 2G-plus.

Trailer zu „Ammonite“:

Kate Winslet (r.) als Mary Anning in dem Drama „Ammonite“ – zu sehen im Hallenbad-Kulturzentrum. Quelle: dpa

Ausstellung im Verein Junge Kunst:

– Die junge Hamburger Künstlerin Karla Zipfel zeigt noch bis zum 11. März im Verein Junge Kunst in der Schillerstraße 23 ein Installations-Setting aus Kunstobjekten und Design-Elementen. Es gilt 2G.

Ausstellung von Karla Zipfel im Verein „Junge Kunst“. Quelle: Boris Baschin

Smartphone-Schule in der Markthalle:

– Wie lade ich eine App und installiere diese? Wie richte ich mein Smartphone ein und kann es nutzen? Diese und andere Fragen werden in der Smartphoneschule in der „Markthalle – Raum für digitale Ideen“ beantwortet. Das Schiller40 Coworking Space bietet in Kooperation mit der Ostfalia Hochschule diesen Termin im Februar jeden Montag und jeden Freitag von 9 bis 12 Uhr an. Eine vorige Anmeldung unter der E-Mailadresse coworking@stadt.wolfsburg.de oder unter Telefon 05361 890 2952 ist notwendig.

Wie man mit einem Smartphone umgeht, erfahren Interessierte in der Wolfsburger Smartphone-Schule. Quelle: dpa

Bauarbeiten in Mörse – Ersatzhaltestelle eingerichtet:

– Noch bis voraussichtlich Montag, 7. Februar, werden Bauarbeiten in der Hattorfer Straße in Mörse durchgeführt. Deswegen ist die Haltestelle „Mörse“ beidseitig nicht anfahrbar. Die Ersatzhaltestellen werden rund 120 Meter in Richtung der Haltstelle Mörse, Hattorfer Straße, eingerichtet. Von den Änderungen sind die WVG-Linien 203, 204, 211, 212, 224 und 263 betroffen.

Bauarbeiten in der Dieselstraße/ Borsigstraße:

– Noch bis voraussichtlich Samstag, 7. Mai, werden Bauarbeiten der LSW in der Dieselstraße/Borsigstraße durchgeführt. Die Haltestelle „Berufsschule II“ kann beidseitig nicht angefahren werden. Fahrgäste werden gebeten, ersatzweise die Haltestelle „Borsigstraße“ zu nutzen. Von den Änderungen ist die WVG-Linie 212 betroffen.

Achtung Baustelle: In der Dieselstraße/ Borsigstraße arbeitet aktuell die LSW. Quelle: Jan Woitas

Hattorfer Straße halbseitig gesperrt

– Die Hattorfer Straße in Mörse ist in Höhe der Hausnummer 13 bis voraussichtlich 4. Februar halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird durch eine Engstellensignalisierung geregelt. Grund für die Arbeiten ist die Herstellung einer Grundstückszufahrt.

Lessingstraße in Teilen gesperrt:

– Der Fuß- und Fahrradweg sowie die Fahrbahn zwischen Hotel Global Inn und der Seilerstraße werden aktuell saniert und neu gestaltet. Folgende Sperrungen und Umleitungen sind dafür laut Stadt bis zum 30. April vorgesehen: Der östliche Rad- und Fußweg an der Lessingstraße wird in Fahrtrichtung Heinrich-Nordhoff-Straße gesperrt. Eine Umleitung erfolgt über die Seiler- und Kleiststraße. Außerdem wird die Seilerstraße zur Einbahnstraße in Fahrtrichtung Lessingstraße, so dass das Einfahren von der Lessingstraße in die Seilerstraße nicht möglich sein wird. Die Grundstücke sind weiterhin über Zuwegungen erreichbar und auch die Energie- und Wasserversorgung ist gewährleistet.

In der Lessingstraße finden aktuell Bauarbeiten statt, darauf sollten sich Autofahrer einstellen. Quelle: Roland Hermstein

Impfangebot für Kinder im VfL-Fanhaus:

– Es gibt ein Impfangebot der Stadt Wolfsburg für fünf- bis elfjährige Kinder im VfL-Fanhaus im Allerpark. Die Termine sind über das Impfportal des Landes Niedersachsen buchbar. Erstimpfungen sind an der VW-Arena am 2. Februar, jeweils von 10 bis 18 Uhr, möglich. Weitere Termine will die Verwaltung Ende Januar zur Verfügung stellen.

Kinder von fünf bis elf Jahren werden im VfL-Fanhaus geimpft. Quelle: Nancy Heusel

Volkswagen impft auch Angehörige:

– Ab sofort können auch wieder die nahen Angehörigen von Beschäftigten gegen Covid-19 immunisiert werden. Dabei bietet das Gesundheitswesen die Impfstoffe Biontech und Moderna an – je nach Alter und Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko).

Absatz bei Volkswagen:. Quelle: Lars Landmann

Verschärfte Zutrittsregeln am Klinikum:

– Im Klinikum Wolfsburg gelten angesichts der hochansteckenden Omikron-Variante angepasste Zutrittsregeln. Alle Patienten, die im Klinikum rein ambulant behandelt oder untersucht werden, müssen am Haupteingang einen aktuellen negativen Covid-19-Test vorzeigen. Diese Regelung gilt unabhängig des Impf- und Genesenen-Status und zusätzlich für alle Kinder, auch wenn diese jünger als sechs Jahre alt sind.

Das Klinikum Wolfsburg verschärft die Zutrittsregeln: Alle Patienten, die ambulant behandelt werden, müssen einen Corona-Test vorzeigen. Quelle: Britta Schulze

FFP2-Maskenpflicht im Einzelhandel:

– Im gesamten Einzelhandel gilt eine FFP2-Maskenpflicht. Eine Unterscheidung zwischen Geschäften des täglichen Bedarfs und anderen Einzelhandelsgeschäften gibt es nicht mehr.

– Und auch im Rathaus gilt jetzt eine FFP2-Maskenpflicht.

FFP2-Maskenpflicht im Einzelhandel: Gilt nach wie vor auch in Wolfsburg. Quelle: Friso Gentsch

Impfungen in der City-Galerie:

– Im Obergeschoss der City-Galerie finden regelmäßig Impfungen statt. Jeweils freitags ist eine Terminbuchung für die darauffolgende Woche über das Landesportal unter impfportal-niedersachsen.de oder unter Tel. 0800 9988 665 möglich. Bei freien Kapazitäten werden zusätzlich täglich von Terminkarten mit Impfzeiträumen für den entsprechenden Tag ausgegeben. Die Ausgabe der Terminkarten beginnt um 9 Uhr. Die Terminkarte ist nicht namensgebunden. Das Impfangebot für Auffrischimpfungen richtet sich nach der aktuellen STIKO-Empfehlung.

Großer Ansturm: In der City-Galerie warten viele Wolfsburgerinnen und Wolfsburger auf ihre Impfung gegen das Coronavirus. Quelle: Ann Kathrin Wucherpfennig

Von der Redaktion