Wo und wann günstiger in Wolfsburg tanken: Das sollten Sie beachten 

Wolfsburg

Die Spritpreise sind so hoch wie nie. Wirklich günstig tanken können Autofahrer also nicht, aber ein paar Cent pro Liter lassen sich sparen. Dabei kommt es vor allem aufs richtige Timing an.

Freie Tankstellen sind oft günstiger als große Ketten – hierbei spielt nicht nur der richtige Zeitpunkt fürs Tanken eine Rolle. „Das liegt unter anderem an der schlankeren Struktur, außerdem können freie Tankstellen Einkaufsvorteile auf dem freien Markt nutzen“, erklärt Arthur Schukat, Betreiber der Tankstelle Tankpoint in Klein Ilsede, Peine. Das seien nur zwei der Punkte, die einen Preisunterschied ausmachen können. Auf die Kraftstoffqualität habe dies aber keinen Einfluss, betont Schukath – die sei überall mehr oder weniger gleich: „Sie ist durch eine DIN-Norm geregelt.“

Teilweise 20 Preisänderungen pro Tag an Tankstellen

Laut ADAC lohnt es sich, eher in den Abendstunden zwischen 18 und 19 Uhr sowie ab 20 Uhr zu tanken – dann seien die Preise oftmals niedriger als früher am Tag. Eine Garantie dafür gebe es jedoch nicht, sagt Schukath: „Es gibt teilweise 20 Preisänderungen täglich an Tankstellen.“ Wer sich über die aktuellen Spritpreise in seiner Region informieren will, kann dies zum Beispiel auf Internetseiten wie clever-tanken.de oder benzinampel.de tun. Für Smartphones gibt es Apps für den Spritpreis-Vergleich, unter anderem vom ADAC.

Allerdings rät Schukath, sich nicht allein auf die Angaben in den Apps oder im Internet zu verlassen. Wegen der häufigen Preisänderungen könne es schon dann wieder teurer sein, wenn man die entsprechende Tankstelle erreicht hat. Außerdem würden die Internetseiten beziehungsweise Apps nicht jede preisliche Veränderung sofort dann anzeigen, wenn sie wirklich passiert. „Das lässt sich den Leuten oft schwer vermitteln, wenn sie vor Ort nachfragen“, sagt Schukath.

