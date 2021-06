Wo bekomme ich nach einem Umzug die zweite Impfung?

Wolfsburg

Wer einen Impfstoff bekommt, der zweifach verimpft werden muss, hat ein Problem, wenn zwischen den Terminen ein Umzug ansteht: Lohnt es sich, eine erste Impfdosis entgegenzunehmen, wenn man die zweite Spritze erst am neuen Wohnort bekommen könnte? Oder gibt es dann vielleicht Probleme, rechtzeitig die den zweiten Pieks zu bekommen? Die WAZ hat Antworten eingeholt.

Theoretisch sei es möglich, sich die zwei Impfdosen an verschiedenen Orten geben zu lassen, erklärt Manfred Böhling, Pressesprecher des niedersächsischen Gesundheitsministeriums. Den: „Der Anspruch nach § 1 Coronavirus-Impfverordnung besteht für alle Personen, die in der Bundesrepublik Deutschland in der gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung versichert sind und die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort in der Bundesrepublik Deutschland haben.“

In Niedersachsen ist nur die Impfung am Wohnort möglich

Doch dabei gibt es Einschränkungen: „Die Impfberechtigten in Niedersachsen können sich jeweils nur in dem ihrem Wohnort zugeordneten Impfzentrum (IZ) impfen lassen. Dies ist eine Vereinbarung mit den Kommunen auf Landesebene, weil ja der Impfstoff auch anhand der Bevölkerungszahlen verteilt wird.“ Wer also innerhalb Niedersachsens umzieht, kann sich jeweils nur da anmelden, wo er gemeldet ist. Gleichzeitig bei zwei Impfzentren auf der Liste zu stehen, ist nicht möglich.

„Möglichst an derselben Stelle“

Generell spricht Böhling eine klare Empfehlung aus: „Es ist für alle Beteiligten besser, sich gleich auf den Erst- und Zweittermin einzurichten und dies möglichst an derselben Stelle wahrzunehmen.“ Das vereinfache die Logistik und garantiere einen reibungslosen Ablauf.

Für Hausarztpraxen gilt das ebenso. Zwar könnten Ärzte selber entscheiden, ob sie zum Beispiel einem zugezogenen Patienten nur die Zweitimpfung verpassen. Aber auch für sie sei es einfacher, wenn die Patienten sich beide Termine in derselben Praxis geben ließen.

Klare Empfehlung beim Umzug ins Ausland

Noch eindeutiger liegt der Fall, wenn ein Umzug ins Ausland ansteht: „Hierzu sieht die Impfverordnung keine Regelung vor“, mahnt Böhling. „Es wird dazu geraten, die Impfungen in ein- und demselben Land durchzuführen, weil die einzelnen Staaten bei den Impfungen unterschiedliche Organisationsstrukturen haben.“

Falls ein vereinbarter Termin nicht wahrgenommen werden kann – sei es wegen eines Umzugs oder aus anderen Gründen – ist es sehr wichtig, ihn zu stornieren, damit er anderen Wartenden angeboten werden kann. Stornierungen sind sowohl online als auch über die Impf-Hotline möglich.

Von Frederike Müller