Wolfsburg

Sie sind hauchdünn, schillern in allen Farben und sind stabiler, als man denken mag: Seifenblasen in allen möglichen Formen bekamen die Besucher des Phaeno in Wolfsburg bei der „Bubblemania“ zu sehen. Das Seifenblasenfestival vermittelt Wissen über physikalische Phänomene auf unterhaltsame Art und Weise.

Bei einer Show im Wissenschaftstheater ließen die Seifenblasenkünster Umar Shoaib und Pierre-Yves Fusier ihre kurzlebigen Kunstwerke scheinbar schwerelos in der Luft schweben, brachten Karussells aus Seifenblasen zum drehen oder spielten sogar Tischtennis: Die Seifenhaut zwischen einem Ring diente als Schläger, eine mit Nebel gefüllte Seifenblase als Ball.

Show vermischt Kunst, Spaß und Wissenschaft

„Seifenblasen werden auch verwendet, um komplexe Wetterphänomene zu verstehen“, erklärte Fusier und ließ aus einer Seifenblase-Haube Nebel nach oben entweichen, bis sich im Inneren der kleinen Kuppel ein kleiner Wirbel bildete. Dazu noch peppige Musik und ausdrucksstarkes Minenspiel – fertig ist eine spannende Show, die Kunst, Spaß und Wissenschaft miteinander vermixt.

Bildergalerie von der spannenden Show im Wissenschaftstheater:

Zur Galerie Seifenblasen sind eine runde Sache – oder doch nicht? Beim Seifenblasenfestival Bubblemania im Phaeno konnten Familien eine tolle Show sehen und dabei viel über phsyikalische Phänomene lernen.

Kinder wie Erwachsene sind von dem Festival begeistert

Gerade diese Mischung machte für Alexander Dorniak aus Düsseldorf den Reiz des Seifenblasenfestivals aus: „Der wissenschaftliche Hintergrund wird auf sehr spannende Art vermittelt und kindgerecht erklärt“, sagte der ­47-Jährige, der mit seiner Frau und seinen vier Kindern in der Experimentierlandschaft unter dem Phaeno auf Entdeckungstour ging. Der Mitarbeiter der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf will für seine Kollegen auf jeden Fall einige Anregungen mitnehmen. Sein Fazit: „Wissenschaft darf auch Spaß machen.“

„Vor allem für die Kinder ist das eine tolle Sache“, sagte Carina Hirdes aus Kassel, die auf ihrem Blog Nordhessenmami anderen Eltern Tipps für Ausflüge gibt. Ihre Kinder Jonte (6) und Jannis (8) versuchten sich derweil an Riesen-Seifenblasen.

Physik zum Anfassen für die Besucher im Phaeno

In einem Domzelt unter dem Phaeno konnten die Besucher sich selbst mit einer Seifenblase verhüllen oder nanometerdünne Fenster aus Seifenlauge empor ziehen. „Wir wollen durch die Exponate vermitteln, welche physikalischen Phänomene sich bei den Seifenblasen zeigen“, erklärt Davy Champion vom Phaeno.

Davy Champion zeigt Seifenlauge im Tetraeder: Durch die Oberflächenspannung des Seifenfilms bilden sich sogenannte Minimalflächen. Treffen mehrere Seifenfilmwände aufeinander, haben sie immer einen Winkel von 120 Grad zueinander. Quelle: Britta Schulze

Mittels einer Leuchtscheibe verdeutlichte er zum Beispiel das Phänomen der Interferenz, welches die schillernden Farbeffekte auf der Blasenoberfläche verursacht: Durch Reflektion des Lichts auf Außen- und Innenfläche der Seifenhaut überlagern sich die Wellen des Lichts, bestimmte Farben werden ausgelöscht und andere verstärkt.

Rezept für Seifenblasen-Lauge Wer zuhause auch einmal riesige Seifenblasen pusten möchte, kann das Rezept vom Phaeno ausprobieren: Für 1 Liter Seifenlauge müssen demzufolge folgende Zutaten miteinander verrührt werden: 940 Milliliter demineralisiertes Wasser, 0,5 Gramm Gleitmittel, 60 Milliliter Fairy Ultra Plus Konzentrat, 1 Gramm Natron und 0,5 Zitronensäure. Wer nicht alles im Hause hat – nur mit Wasser und Spülmittel gelingt es auch, nur sind die Seifenblasen dann nicht so stabil wie mit der speziellen Mischung.

Öffnungszeiten und Eintrittspreise

Das Seifenblasenfestival kann noch bis Sonntag, 31. Oktober, täglich im Phaeno bestaunt werden. Die Experimente im Domzelt sind im Tagesticket enthalten und täglich von 11 bis 17.30 Uhr verfügbar. Die Show von „Paris Bubbles“ ist noch bis 24. Oktober zu sehen, vom 25. bis 31. Oktober zeigt dann Aramis Gehberger alias „Dr. Bubbles“ Riesenseifenblasen.

Lesen Sie auch Erfolgreiche Experimentalshow: 6700 Schüler verfolgen Livestreams des Phaeno

Beide Shows finden jeweils um 12, 14 und 16 Uhr statt und kosten mit Tagesticket zwei Euro, ohne vier Euro. Die Plätze im Wissenschaftstheater sind begrenzt, es gilt die 3G-Regel und Maskenpflicht.

Von Christian Opel