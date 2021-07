Wohltberg

Passt das zusammen? Volkswagen Immobilien (VWI) schreibt Nachhaltigkeit und Umweltschutz ganz groß. Doch jetzt hängte ein Mitarbeiter rund 20 kleine Tafeln in die Sträucher der Wohnanlage in der Grauhorststraße. Waren das Insekten-Klebefallen? Für Mieter Normen Krüger und seine Lebensgefährtin Tina Wiesmann sah es so aus. Sie waren entsetzt. „Ich habe die Fallen sofort abgenommen und VWI darüber informiert“, sagt der 38-Jährige.

Mit einem bestimmten Duft locken Klebefallen Insekten an. Die Tiere bleiben auf dem Leim kleben – bis sie verenden. So etwas in Sträucher zu hängen, findet Krüger schlimm. Schließlich sei das weltweite Insektensterben riesig und hinlänglich bekannt.

Es sind Gelbtafeln und keine Klebefallen

Die Tafeln, die aufgehängt wurden, sind aber keine dieser „üblichen“ Klebefallen“, erklärt Stefan Uckelmann von VWI: „Die eingesetzten, kleinformatigen Gelbtafeln sind nicht giftig und haben in der Regel keine Auswirkungen auf andere Insekten wie Bienen oder Hummeln.“ Die Reizstoffe der Gelbtafeln , so genannten Pheromone, seien speziell auf bestimmte Arten von Insekten ausgelegt. Bienen, Schwebfliegen und andere Blütenbestäuber lockten sie nicht an, weil die vorwiegend auf Blüten und Nektarduft fixiert sind.

VWI setzte die Gelbtafeln ein, weil es in den vergangenen Wochen vereinzelte Mieterhinweise zu Pappelblattkäfern und Weidenblattkäfern in der Grauhorststraße gegeben habe. Daraufhin habe die VWI-Gärtnerei einen „verträglichen Weg gewählt, um die Population der Pappelblattkäfer zu verringern und gleichzeitig keine anderen Insekten oder die Umwelt zu gefährden“, erklärt Stefan Uckelmann.

VWI muss abwägen

Auch Normen Krüger hatte die Käfer bemerkt und im Internet recherchiert. Dabei stieß er auf die Gelbtafeln, die VWI auf dem Hageberg eingesetzt hatte. „Nutzer bezweifeln deren Wirksamkeit“, so Krüger. Die Tafeln würden Pappelblattkäfer und Weidenblattkäfer nicht anlocken, sondern eher deren Fressfeinde. Deshalb sei es „ein halbgarer Versuch“, solche Tafeln in die Sträucher zu hängen.

Volkswagen Immobilien überlegt jetzt, ob Mitarbeiter die abgehängten Gelbtafeln wieder aufhängen. „Wir müssen zwischen den Interessen abwägen“, erklärt Stefan Uckelmann. Gespräche mit Kundenservice und Gärtnerei seien geplant. Der Schutz der Umwelt spiele dabei natürlich eine große Rolle – der gehöre zur Unternehmensphilosophie.

Benjeshecken aus Totholz

Das sind keine Lippenbekenntnisse von VWI. Zum Beispiel errichtete das Immobilienunternehmen so genannte Benjeshecken aus Totholz und Grünschnitt in der Nordstadt und in Fallersleben. Sie bieten Insekten, Bienen und anderen Tieren paradiesische Lebensräume. Insektenhotels entstanden am Rabenberg. Außerdem installierte VWI Nistplätze für Spatz, Mauersegler und Mehlschwalbe in Wohnquartieren.

Auch Normen Krüger und Tina Wiesmann tun etwas für die Wolfsburger Umwelt: Sie haben Insektenhotels und Vogelhaus auf ihrer Terrasse aufgestellt. In den Blumentöpfen sind Pflanzen, die Bienen und Schmetterling mögen.

Von Sylvia Telge