Die Väter der Interkulturelle Vätergruppe können es nicht nachvollziehen: Jahrelang arbeiteten sie mit dem Sozialpädagogen, der die Gruppe moderiert, vertrauensvoll und gut zusammen. Und jetzt soll er andere Aufgabe übernehmen und die Gruppe bekommt eine neue Leitung. „Für uns ist dieser Wechsel vollkommen unverständlich“, sagt Jens Benter, der seit Jahren zur Gruppe gehört. Die Stadt begründet ihn mit „Umstrukturierungen“ in der Abteilung „Beratung“ und damit können auch Personalwechsel verbunden sein.

Der Pädagoge habe in den vergangenen elf Jahren hervorragende Arbeit geleistet, lobt Benter. „Er hat sich aufopfernd für uns eingesetzt“, unterstreicht der Vater von zwei Kindern. Aber der Gruppenleiter sprach auch mal Klartext. Das kam in der Gruppe gut an.

In der Gruppe können Väter ganz offen über ihre Probleme in der Familie sprechen. Sie leben entweder mit ihren Kindern zusammen oder getrennt von ihnen. Eins eint die Männer: Sie möchten alle gute Väter sein. Der Sozialpädagoge half dabei. Hielt dabei mit Kritik nicht hinterm Berg. „Er ist eine extrem wichtige Bezugsperson für uns“, sagt Jens Benter.

Der 50-Jährige war anfangs sehr skeptisch gegenüber der Gruppe. Doch das habe sich mittlerweile grundlegend geändert: „Endlich gibt es mal ein Beratungsangebot für Männer.“ Das sei wichtig, schließlich präsentiere sich Wolfsburg stets gern als „familienfreundlich“.

Aktuell gibt es Umstrukturierungsmaßnahmen in der Abteilung Beratung

Die Vätergruppe soll weiterhin bestehen bleiben, sagt die Stadt. Aktuell gebe es aber in der Abteilung Beratung, zu der die Erziehungsberatung, das Interkulturelle Väterbüro und die soziale Gruppenarbeit gehören, Umstrukturierungen. Das könne zu personellen Veränderungen führen, erklärt Monia Meier von der Kommunikation der Stadt. Nachbesetzungen will die Verwaltung unter den geltenden Corona-Einschränkungen „bestmöglich“ organisieren, um eine Kontinuität sicher zu stellen.

Alles gut und schön, sagt Jens Benter. Doch durch einen Wechsel des pädagogischen Leiters sei erst einmal „die Vertrauensbasis zerstört“. So schnell lasse sich die nicht wieder herstellen. Vor allem nicht für die Kinder, die der Sozialpädagoge über die Familienberatung ebenfalls betreut.

