Schloss Eldingen

Die WAZ verschenkt 10x2 Freikarten für das Winterfestival auf Schloss Eldingen zwischen Celle und Wittingen. Die Veranstaltung findet vom 28. bis 31. Oktober statt und es gilt dann die 2-G-Regel – Einlass also nur für geimpfte und genesene Personen.

Bei den Winterträumen in schönem Ambiente bieten viele verschiedene internationale Aussteller anspruchsvoller Wohnkultur, Kunst und Design, Antiquitäten, Schmuck, Landhausmoden und die schönsten Winterdekorationen aus aller Welt im Innen- und Außenbereich.

Dieses Programm wartet auf die Besucher

Zudem wartet auf die Besucherinnen und Besucher auch ein Musik-Programm: Am Freitag- und Samstagabend bietet die ausrichtende Event-Agentur Event Consulting & Management bis 20 Uhr zusätzlich eine Lichter-Shopping-Night an. Das stimmungsvoll dekorierte Schloss- und Parkgelände wird mit zahlreichen Überraschungen und einer Lichtershow um jeweils 17, 18 und 19 Uhr verzaubern.

Viel zu sehen und zu kaufen gibt es bei den Winterträumen. Quelle: Rene Seelig

Der Jagdhornbläsercorps der Jägerschaft Celle wird am Freitag ab 16.30 Uhr und am Sonntag ab 15 Uhr den Nachmittag und Abend musikalisch begleiten. Die Klänge der Rallye Trompes de la Bruyére werden am Samstag ab 16 Uhr zu hören sein.

Für die jüngeren Besucher sorgt am Samstag und Sonntag ein nostalgisches Puppentheater jeweils um 13, 14.30 und 16 Uhr im Schlosspark für Unterhaltung. Bei Einbruch der Dunkelheit beginnt für große und kleine Gäste ein Spiel mit leuchtenden Bällen und Ballons. Das Ganze wird abgerundet durch kulinarische Leckereien und Spezialitäten.

So können Sie Freikarten gewinnen:

Wer Freikarten haben möchte, braucht heute einfach nur zwischen 6 und 18 Uhr unter Tel. 0137-9880 870 07 anrufen. Teilnehmer müssen bitte Name, Telefonnummer und Adresse hinterlassen. Der Anruf kostet 50 Cent aus dem Deutschen Festnetz. Die Gewinner werden einen Tag später telefonisch benachrichtigt, die Karten werden dann in der WAZ-Geschäftsstelle zur Abholung hinterlegt.

Von der Redaktion