Wolfsburg

Der Wolfsburger Stadtwald ist jetzt offiziell ein Wintersportort. Die Stadtforst haben mit Hilfe eines Spurgeräts eine mehr als zehn Kilometer lange Loipe gezogen. Viele Wolfsburger Sportler sind von der Strecke begeistert. Wie das so ist, auf Langlauf-Skiern den Wald zu erkunden, das wollte WAZ-Volontärin Ann Kathrin Wucherpfennig wissen. Dabei stand sie noch nie auf Skiern. Doch der ehemalige Wolfsburger Sportlehrer Günter Schütte brachte der jungen Reporterin das Skifahren bei, leihte ihr auch Stöcke, Schuhe und Skier. Hier ihr Bericht:

Ich brause in der Loipe einen kleinen Berg hinab. In der Hocke, mein Blick ist nach vorne gerichtet, die Stöcke drücke ich fest an meinen Körper und das Adrenalin pulsiert. Ein fettes Grinsen breitet sich auf meinem Gesicht aus. Ich stelle mir vor, dass ich sehr professionell aussehe – sehen kann mich allerdings keiner. Der Fotograf ist bei dem Tempo nicht mitgekommen und mein Trainer ist vor mir in der Loipe.

Zwei Stunden Crash-Kursus im Wolfsburger Stadtwald

So fühlte ich mich nach dem zweistündigen Crash-Kursus bei allerfeinstem Winterwetter am vergangenen Freitag. Ich habe wirklich Skilanglauf gelernt und so viel Spaß dabei gehabt, dass ich eigentlich sofort wieder auf die Piste möchte. Doch bis dahin war es ein anstrengender Weg.

Zwei Sporthosen, zwei Paar Socken, ein T-Shirt, zwei Pullover, eine Jacke und natürlich Mütze und Handschuhe: Das Wintersport-Outfit habe ich mir am Abend vor dem Skilanglauf-Kursus rausgesucht. „Am Anfang sollten Sportler frieren“, erklärte Günter Schütte zwar vorher am Telefon. Doch bibbern wollte ich dann auch nicht, also entschied ich mich für die vielen Kleidungsschichten.

Am Rabenberg ziehen wir die Skier an und gehen auf die Loipe

Da Sportler sich duzen, nenne ich meinen Trainer beim Vornamen. Günter und ich treffen uns am Rabenberg im Barnstorfer Weg. Am Auto ziehen wir die Schuhe um, er überreicht mir die 1,85 Meter langen Skier und die Stöcke und wir gehen vorsichtig zur Loipe, da man mit den Schuhen schnell ausrutschen kann. Günter hat wegen seiner drei Kinder und seiner Frau, die auch Ski laufen, viel Ausrüstung im Keller. Davon profitiere ich jetzt.

Wintersport in Wolfsburg: Der ehemalige Sportlehrer Günter Schütte gibt Ann Kathrin Wucherpfennig einen Crash-Kursus im Skilanglauf. Quelle: Roland Hermstein

Durch den Fußmarsch bin ich bereits aufgewärmt. Beim Einstieg in die Loipe erklärt er, wie ich mit den Schuhen in die Skier komme: Mit viel Kraft versuche ich meine Schuhe in die Bindung auf dem Ski zu drücken. Doch ich bekomme diese Bindung, die wie ein Scharnier ist, nicht auf. Günter muss mir helfen. Das geht ja gut los, hoffentlich stelle ich mich beim Skilanglaufen besser an, denke ich mir noch, etwas peinlich berührt.

Nach den Skiern werden die Stöcke in die Hand genommen

Anschließend zeigt er, wie die Schlaufe vom Stock richtig angelegt wird. Von unten durch und den Stock greifen, so dass das Band in der Handfläche liegt. „Das ist wichtig, damit der Stock nicht wegfällt und jederzeit an der Hand bleibt“, so Günter. Der Wolfsburger hat bis vor sechs Jahren als Sportlehrer gearbeitet. Ende der 70er und in den 80er Jahren hat er regelmäßig Klassenfahrten in den Harz unternommen und den Schülern das Skilanglaufen beigebracht.

Die WAZ testet die Wolfsburger Loipe – eine Bildergalerie:

Zur Galerie Die Wintersportler sind von den Loipen in Wolfsburg begeistert. Daher gab der ehemalige Lehrer Günter Schütte der WAZ-Volontärin Ann Kathrin Wucherpfennig einen Crash-Kursus im Skilanglauf.

Beim Skilanglauf gibt es zwei Techniken: Einmal die klassische Variante in der Loipe und das Skating, die an Inline-Skating erinnert. Beim Skating werden die Skier immer abwechselnd voreinander gesetzt, daher werden auch keine Loipen gebraucht. Günter möchte mir die klassische Variante beibringen.

Zuerst ist das Skilanglaufen in Wolfsburg sehr schwer

Dafür soll ich erstmal in der Loipe spazieren gehen und die Stöcke mittig anfassen, so dass sie nicht den Schnee berühren. So richtig komme ich nicht vorwärts, der Experte weiß, warum: „Dein Gang ist zu stark gebeugt, der Oberkörper muss gerade sein und die Knie müssen gebeugt werden.“ Also aufrichten und weiter – und es läuft sofort besser. Danach setze ich die Stöcker ein. Die Stöcker werden parallel neben den Skiern aufgesetzt, maximal auf der Höhe der Schuhe, aber auf keinen Fall davor. Auch manche Skilangläufer, die wir sehen, haben nicht die optimale Technik. Günter erklärt mir anhand der Sportler, welche Fehler vermieden werden sollten.

Konzentrierter Blick: Beim Skilanglauf muss auf die richtige Bewegungsabfolge geachtet werden. Quelle: Roland Hermstein

Und dann beginnt das Skilanglaufen: Mit dem rechten Bein abstoßen, den linken Stock einsetzen und anders herum. Immer so weiter. Bei der so genannten „Gleitphase“ sollte der Sportler laut Günter rund 40 Zentimeter gleiten. Bei mir sind es am Anfang maximal 15 Zentimeter, doch ich lerne schnell. „Ja, das sieht schon viel besser aus“, höre ich nach einer Stunde vom Trainer. Puuuh, zum Glück, schießt es mir durch den Kopf.

In manchen Abschnitten ist die Loipe zertreten

Ich werde immer schneller, die Sonne scheint und die Luft fühlt sich herrlich frisch an. Kurzum: Ich bin in die Sportart vernarrt. So geht es auch Günter immer wieder bei seinen Langlauf-Touren im Harz. „Der Spaß fängt richtig an, wenn man alleine ist, seinen Rhythmus gefunden hat und die Kraniche am Himmel hört“, erzählt er.

Leider komme ich im Wolfsburger Stadtwald in manchen Abschnitten leicht aus meinem Rhythmus, weil die Skier kaum gleiten. Die Loipe ist nämlich teilweise zertreten. Als wir eine Spaziergängerin sehen, die nur in der Loipe geht, fährt Günter zu ihr hin und bittet sie, das zu unterlassen. Das Gespräch wird laut, doch schließlich wandert sie neben der Loipe weiter.

Viele Sportler sind im Wolfsburger Wald unterwegs

Günter und einige Leser haben sich bei der WAZ gemeldet und betont, dass sie sich über die Loipe freuen. Jedoch gibt es in den sozialen Netzwerken auch Menschen, die sich über die Aktion aufregen. „Sie beschweren sich, dass die Straßen nicht geräumt sind und dafür Loipen gezogen werden“, erklärt Günter. Dabei haben die Stadtforst-Mitarbeiter nichts mit dem Räumdienst zu tun, dafür ist die WAS zuständig. Demnach ist es nicht fair die Arbeit der Stadtforst-Mitarbeiter zu sabotieren. Schließlich sorgt die Loipe für eine schöne Abwechslung im Corona-Alltag. Und sie wird gut angenommen: Immer wieder steige ich aus der Loipe heraus, um andere Sportler vorbei zu lassen.

WAZ-Volontärin möchte wieder auf die Wolfsburger Piste

Doch nach fast zwei Stunden wird für mich als Laie das Skifahren immer anstrengender und ich werde immer erschöpfter. Ich spüre einen Muskelkater aufziehen. Zum Schluss also nehme ich meine ganze Kraft zusammen und fahre breit Grinsend den Abhang eines Berges herunter. Mein persönliche Highlight des Tages! Ich bitte Günter um ein ehrliches Fazit: „Du hast einiges gelernt und könntest jetzt in deinem Tempo weiterlaufen“, sagt mein kompetenter und geduldiger Skilehrer. Mir hat das Skilanglaufen auch viel Spaß gemacht und es war definitiv nicht das letzte Mal, dass ich auf Skiern stand.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig