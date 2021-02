Wolfsburg

Für die Feuerwehren in Wolfsburg blieb die Lage trotz des Schneechaos am vergangenen Wochenende ruhig. In der Nacht zu Samstag stürzte zwar ein Baum in Vorsfelde zwischen zwei Autos, war aber von den der Freiwilligen Feuerwehr Vorsfelde schnell beseitigt. „Sonst gab es keine wetterbedingten Einsätze“, so Daniel Lieske, Sprecher der Freiwilligen Feuerwehren. Die Autofahrer hätten sich angesichts der Wetterverlage vorbildlich verhalten. „Das hat sich bemerktbar gemacht“, sagte Lieske.

THW und Feuerwehr befreien Dächer von schwerer Schneelast

Allerdings gab es nach dem Wochenende etwas zu tun, als sich auf manchen Dächern eine beträchtliche Schneelast angesammelt hatte. So wurde der Wolfsburger Ortsverband des Technischen Hilfswerks (THW) für Schnee-Einsätze zu Hilfe gerufen. Neun Einsatzkräfte halfen ab Montagnachmittag in Helmstedt, das Dach eines Real-Marktes von den Schneemassen zu befreien. Der Einsatz dauerte bis Dienstagmorgen um 2 Uhr. Am Dienstagmittag waren ab 12 Uhr vier THW-Kameraden aus Wolfsburg in Goslar im Einsatz, um dort Straßen von Eis zu befreien. Die Feuerwehr in Lehre rückte ebenfalls am Montag aus, um das Dach der Turnhalle an der Flechtorfer Schule zu räumen.

Anwohner sollen Hydranten von Schnee und Eis freihalten

🌨❄️Es wird wohl wieder weiß in Wolfsburg. ❄️🌨 Die aktuellen Wettermodelle sind sich weiterhin noch recht unsicher mit... Posted by Freiwillige Feuerwehr Wolfsburg on Friday, February 5, 2021

Und Lieske hat angesichts der Schneemassen noch eine Bitte an die Bürger: Beim Schneeräumen möge man auch die Unterflurhydranten von Schnee und Eis freizuhalten. „Unsere Fahrzeuge führen immer ein paar Tausend Liter Löschwasser mit, aber wir sind natürlich auf die Entnahme von Wasser aus dem Trinkwassernetz angewiesen“, so Sprecher Daniel Lieske. „Und wenn wir diese Hydranten nicht erst freilegen müssen, spart das im Ernstfall wertvolle Zeit.“

Von Christian Opel