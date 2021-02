Wolfsburg

Der Wintereinbruch trifft die Schwächsten am härtesten: Obdachlose brauchen in diesen Tagen ganz besondere Unterstützung. Der Verein Lupo Martini beispielsweise hat drei Obdachlose in seinen Vereinsräumen aufgenommen. Und die Mitarbeiter des Tagestreffs „Carpe Diem“ wurden jetzt erstmalig zu Street Workern. Sie zogen durch Wolfsburgs Straßen, um Obdachlose mit heißen Getränken, Schlafsäcken, Lebensmitteln, Schals, Mützen, Handschuhen und Isomatten zu versorgen.

Die Bilanz: Sechs Menschen ohne festen Wohnsitz in einem teilweise sehr schlechten Zustand konnte geholfen werden. So zum Beispiel einem deutlich verwirrten und unterkühlten Mann, der auf konkrete Fragen nicht antworten konnte. Mit Unterstützung des sozialpsychiatrischen Dienstes wurde der Mann schließlich ins Krankenhaus gebracht. „Manchmal muss man die Obdachlosen regelrecht überreden, die Straße zu verlassen und Hilfe anzunehmen. Das ist harte Überzeugungsarbeit, die wir da leisten.“, sagt Jasmin Hinze, Leiterin des Carpe Diem.

Auch am Busbahnhof fanden Hinze und ihre Kollegen einen Obdachlosen in viel zu dünner Kleidung und mit kaputten Schuhen vor. Sie versorgten ihn mit heißem Tee und warmen Handschuhen, mehr ließ er nicht zu. Ein anderer nahm das Angebot einer heißen Dusche und warmen Mahlzeit im Tagestreff in der Poststraße dankbar an. „Aufgrund der Wetterlage mit eisigen Temperaturen erweitern wir diese Woche unsere Öffnungszeiten. Bis 16 Uhr können Bedürftige zu uns kommen“, sagt Hinze.

„Unsere Arbeit ist auf Spenden angewiesen“

Um den Schutz vor Covid-19 zu gewährleisten, verteilt das Carpe Diem auch die ansonsten sehr teuren FFP2-Masken an seine Besucher. Dies wurde beispielsweise möglich durch eine großzügige Spende der Wolfsburger Unternehmerfamilie Röhrdanz, die für ihre Masken-Aktion „Schenke ein Lächeln“ auch prominente Spendensammler wie VfL-Fußballer Ridle Baku oder VfL-Markenbotschafter Pierre Littbarski gewinnen konnte.

Jasmin Hinze, Leiterin des Tagestreffs „Carpe Diem“: „Ohne Spenden könnten wir gar nicht existieren.“ Quelle: Boris Baschin

Die Arbeit des Tagestreffs finanziert sich vorrangig aus Spenden. So hat zum Beispiel die Aktion „Aufmerksamkeit spenden“ der Drogeriemarktkette dm dem Wolfsburger Tagestreff Carpe Diem vor kurzem 2000 Euro eingebracht.

Kochstellen sind ein großes Anliegen, Obdachlose müssen nicht hungern

„Ohne solche Spenden könnten wir gar nicht existieren. Sie gewährleisten, dass wir unsere Türen jeden Tag öffnen und unsere zwei Köche den Besuchern fünf warme Mahlzeiten in der Woche bieten können. Die Besucher brauchen diese Anlaufstelle dringend und unsere Personalkosten müssen auch gedeckt sein.“, sagt Hinze.

Von Stefanie M. Brakel