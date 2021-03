Brackstedt/ Velstove/ Warmenau

Einsicht ist der erste Weg zur Besserung: Der für den Brand- und Katastrophenschutz zuständige Stadtrat Andreas Bauer hat sich in einem Schreiben an die Ortsräte Brackstedt/ Velstove/ Warmenau gewandt und darauf hingewiesen, dass die Schneeräumung im Stadtgebiet an verschiedenen Stellen nicht ordnungsgemäß geklappt habe. Bauer bezog sich dabei auf die schneereichen Phasen im Februar, die zu erheblichen Behinderungen geführt haben.

Das Ziel jetzt: Eine Arbeitsgruppe sollte gebildet werden, die Vorsorge treffen sollte, dass Probleme dieser Art künftig rechtzeitig ausgeräumt würden.

Kommunalpolitiker sparten nicht mit Kritik: „Es waren sogar Feuerwehrzufahrten blockiert“

In einer engagierten Diskussion reagierte der Ortsrat in seiner Sitzung am Mittwoch auf das Schreiben des Stadtrates und sparte seinerseits nicht mit Kritik an der Verwaltung selbst. Matthias Peters (CDU) erinnerte daran, dass die Stadt offenbar nicht genau wisse, welche Straßen und Plätze sie zu räumen habe. „Es waren sogar Feuerwehrzufahrten blockiert“, erinnerte sich Peters.

SPD-Sprecher Martin von Werne bat dafür um Verständnis, dass vor allem ältere Mitbürger nach extremen Schneefällen es nicht schafften, Fußwege und Straßenräume so zu reinigen, dass beispielsweise der frühe Pendlerverkehr nicht beeinträchtigt werde. „Wenn sogar Pflegekräfte mit ihren Fahrzeugen stecken bleiben“, so von Werne, „dann ist das schon ein besonders Wetterereignis.“

Zur Galerie Der Schneesturm hatte Wolfsburg und Umgebung a Sonntag fest im Griff. Unsere Fotografen Roland Hermstein und Britta Schulze wagten sich mutig ins Gestöber. Impressionen:

Angelika Jahns: In Notfällen sollten Räumfahrzeuge auch dort in Aktion treten, wo sie normalerweise nicht agieren

In solchen Notfällen sollten die Räumfahrzeuge der Stadt auch dort in Aktion treten, wo sie normalerweise nicht agieren. Ortsbürgermeisterin Angelika Jahns berichtete über Meinungsverschiedenheiten, wer wann und wo zu fegen habe. Der Ortsrat beschloss daher, einen Katalog mit Fragen und Fakten zusammen zu stellen, um in Sachen Schneeräumung mit einer Stimme zu sprechen.

