Wolfsburg

Laut dem Deutschen Wetterdienst ist bis zum 20. Mai in diesem Jahr schon so viel Regen gefallen wie sonst durchschnittlich im gesamten Monat. Auch am Pfingstwochenende war immer mal wieder mit Schauern und in einigen Regionen sogar mit Sturm zu rechnen. Während sich viele Menschen über das nicht enden wollende Aprilwetter ärgern, freut sich offenbar die Natur. Und das wiederum gibt bestimmten Berufsgruppen Grund zur Hoffnung.

Der Regen lässt nach drei sehr trockenen Jahren die Laune in der Forst- und Landwirtschaft steigen. „Im Moment sind wir ganz optimistisch“, sagt Heinrich Otte junior vom Vorstand des Landvolks im Bezirk Wolfsburg. Schon ein uralter Kalenderspruch besagt: „Ist der Mai kühl und nass, füllt er den Bauern Scheun’ und Fass.“

Was wächst auf Deutschlands Feldern? Auf knapp 40 Prozent der landwirtschaftlich genutzten Fläche in Deutschland wächst Getreide – vor allem Weizen, Gerste und Roggen sowie Mais. Doch nicht alles landet im Supermarkt und dann zum Beispiel als Brot auf dem Tisch: Ein großer Teil dient als Tierfutter, ein weiterer Teil als nachwachsender Rohstoff unter anderem zur Erzeugung von Energie (14 Prozent). Der Anteil des Raps-Anbaus ist seit 1990 stark gestiegen. Obst und Gemüse machen nicht einmal drei Prozent der landwirtschaftlichen Anbaufläche aus – selbst wenn man die Kartoffel hinzuzählt.

Otte hofft, dass sich das 2021 wieder einmal bestätigen wird. Die Zuckerrüben seien zwar wegen der Kälte noch nicht so groß wie sonst im Mai, dafür stehen aber Getreide und Raps ausgesprochen gut. Bis zur ersten Ernte dauert es allerdings noch sechs bis acht Wochen.

Landwirt: Heinrich Otte blickt optimistisch in die Zukunft - die Ernte 2021 verspricht besser zu werden als in den Vorjahren. Quelle: Manfred Hensel

Auch Dirk Schäfer, Revierförster im Wolfsburger Stadtwald, ist relativ zufrieden. Das Frühjahr sei für die Forstwirtschaft viel besser gewesen als die trockenen Monate in den vergangenen drei Jahren. „Die Defizite konnte es trotzdem nicht ganz ausgleichen. Und den Klimawandel hält das nicht auf“, meint er. Immerhin kann sich der Baumbestand in diesem guten Jahr wieder ein wenig erholen. Die Kälte habe auch den lästigen Borkenkäfer bis auf wenige Tage bisher vom Ausfliegen abgehalten. „Immer, wenn es kurz mal warm wird, stehen die Käfer sofort in den Startlöchern“, hat Schäfer beobachtet. Mit sogenannten „Fangholzhaufen“ lauern die Fachleute den Schädlingen auf, die ihnen wegen der mittlerweile meist warmen Winter in der Region immer mehr Sorgen machen.

Förster: Dirk Schäfer bezweifelt, dass der feuchte Frühling 2021 die Defizite der Vorjahre ausgleichen konnte. Quelle: Boris Baschin

Kleingärtner und Imker sehen die Situation mit gemischten Gefühlen. „Eigentlich müssten längst die Tomaten raus“, sagt Friedrich Grünberg, Vorsitzender des Kleingärtnervereins Fallersleben Ost. Doch dafür sei der Boden noch zu kalt. Auch der Flieder blühe zwei Wochen später als gewöhnlich und die Erdbeeren, die man sonst längst ernten konnte, tragen zum Teil jetzt noch Blüten. Ja, die Fruchtfolge sei verzögert, bestätigt Detlef Steiniker, Bezirksvorsitzender der Wolfsburger Kleingärtner. Er sieht aber auch Vorteile: „Beim Obst erwarten wir diesmal eine gute Ernte.“ Denn die Insekten störte der Regen beim Bestäuben nur wenig – und die Feuchtigkeit sorgte dafür, dass die Blüten von Apfel- und Kirschbäumen voll mit verlockendem Nektar waren.

Kleingärtner: Bezirksvorsitzender Detlef Steiniker hätte gern Temperaturen um die 20 Grad. Quelle: Britta Schulze

Nur wenn die Temperaturen unter 10 Grad Celsius sinken, seien die Bienen nicht unterwegs, erklärt Norbert Behrens vom Verein der Wolfsburger Imker. „Dann schalten sie im Stock die Heizung an, indem sie ihre Flugmuskulatur anspannen, ohne zu fliegen“, sagt er. Auch Sturm gefällt ihnen nicht.

Wildbienen und Wespenexperte: Norbert Behrens. Quelle: Roland Hermstein

Den Imkern würde es ebenso wie den Kleingärtnern aber ganz gut gefallen, wenn die Sonne sich jetzt bald mal öfter zeigen könnte. Steiniker sagt: „Wir hätten gern Temperaturen um die 20 Grad, denn wir haben viele Familien, die ihre Freizeit gern draußen in den Gärten verbringen würden. Gerade wegen der Kontaktbeschränkungen in der Coronazeit wäre das für die Kinder schön!“

Pfingsten klappte das zumindest zeitweise, mit bis zu 24 Grad: „Mitte nächster Woche soll es wirklich wärmer werden“, hat der Chef der Kleingärtner erfahren. Am Dienstag wird es laut Wettervorhersage allerdings erst einmal wieder deutlich kälter. Mehr als 20 Grad sind erst im Juni wieder zu erwarten.

Von Andrea Müller-Kudelka